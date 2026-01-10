Először szólalt meg nagymamája elvesztéséről Balogh Eleni: „Mai napig gyászolom”

Balogh Eleni korábban még nem számolt be a tragédiáról, ami elmondása szerint élete legnagyobb vesztesége volt. A TV2 Szerencselánya korábban követőinek is mesélt nagymamájáról, ám lapuknak azt is elárulta, hogy mennyire nehéz volt neki feldolgozni az elvesztését. Eleni annak ellenére, hogy a rajongóknak mindig a mosolygós énjét mutatja, neki is megvannak a maga démonjai, amikkel napi szinten küzdenie kell.

A korábbi Miss Balaton győztes nehezen dolgozza fel a tragédiát (Fotó: László Szabolcs)

A mai napig gyászol Balogh Eleni

Tavasszal lesz hat éve, hogy már nincs velünk a nagymamám. Annak ellenére, hogy viszonylag régen történt már ez az eset, még mindig nem sikerült teljesen feldolgoznom az elvesztését, de szerintem ezt soha nem is fogom tudni. Az élet megy tovább, de az emléke mindig velünk marad

– árulta el a modell. Eleni rendkívül jó kapcsolatot ápol nagypapájával, akinek sok mindenben tud segíteni, de bánja, hogy mamájával nem tudja ugyanezt megtenni.

Számomra, ami a legfájóbb, hogy soha nem látta, hogy mit értem el az életben. Szerettem volna őt is autóval furikázni vagy csak megnézni vele egy műsort, amiben szereplek. Papámat a mai napig folyamatosan én viszem az orvosokhoz, de ezt nem tehernek élem meg, hanem örülök, hogy tudok neki segíteni

– mesélte lapunknak Balogh Eleni nagymamájáról, aki még találkozhatott a modell vőlegényével.

Balogh Eleni párja, Soós Dávid volt az, aki átsegítette a nehéz időszakon a modellt (Fotó: Rácz Tomi)

Balogh Eleni vőlegénye volt a támasz

Teljesen összetörtem, amikor meghallottam a hírt, de szerencsére Dávid már akkor is ott volt nekem, mint lelki támasz. Mindig azt mondom, hogy napról napra jobb lesz, de soha nem lesz erről könnyű beszélni

– mondta lapunknak a Szerencsekerékben szereplő modell. Eleni szép szavakkal emlékezett vissza nagymamájára, akivel a családtagok elmondása alapján rendkívül hasonlítanak egymásra.

Egy nagyon társasági ember volt és imádott másokkal együtt lenni. Az egyik legszebb emlékem róla, amikor nála voltam és mindig régi dalokat énekelgetett. Ezért is mondják, hogy hasonlítok rá, mivel mindketten szerettünk énekelni és emberek között lenni

– számolt be legkedvesebb emlékéről Balogh Eleni.