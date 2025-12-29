Ezt látnod kell: Vasvári Vivien megmutatta kedvenc karácsonyi képét

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 19:35
A közösségi oldalán mutatta meg a fotót az anyuka.
Egyre közelebb van az év vége, így sokan már azt tervezgetik, hogy kivel, és hol töltik majd a 2025-ös év utolsó óráit. Ám vannak, akiket annyira megérintett a karácsony varázsa, hogy még mindig ilyen képeket osztanak meg a közösségi oldalaikon.

20240925_vasvari es ferje_MK_MW_bulvar_07
Megmutatta kedvenc karácsonyi képét Vasvári Vivien Fotó: Mate Krisztian

Ez Vasvári Vivien kedvenc karácsonyi képe

Úgy néz ki ez történt Vasvári Viviennel is, aki nemrégiben egy friss fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán. Az anyuka megmutatta kedvenc karácsonyi képét, amely valóban igen érdekesre és viccesre sikerült.

Azért én még megosztok pár kedvenc karácsonyos képet az Új Év előtt…

- olvasható Vasvári Vivi bejegyzésében.

A kép mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül, sőt volt, akinek egy érdekes dolog is feltűnt.

– Az megvan hogy a pezsgőt 6 ujjal fogod Vivi? - jegyezte meg az egyik hozzászóló.

Íme a csinos anyuka kedvenc karácsonyi kép:

 

