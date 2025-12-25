KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Eugénia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 alulértékelt karácsonyi film, amit kár lenne kihagynod

programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 18:15
filmajánlóvígjátékkarácsonyi filmek
Minden évben Reszkessetek betörők, Igazából szerelem és Kelekótya karácsony. Ha te is unod már a klasszikusokat, akkor ez az 5 alulértékelt karácsonyi film jó választás lehet.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Ebben a cikkben mutatunk pár opciót, ha már unod a klasszikusokat. Ez az 5 karácsonyi film méltatlanul alulértékelt, pedig egytől egyig hozzák a meghitt, ünnepi hangulatot. Itt az ideje felfedezned őket!

Karácsonyi filmek az ünnepi mozizáshoz
Karácsonyi filmek, amiket idén beszoríthatsz a klasszikusok mellé a moziprogramba
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 
  • A Családi Karácsony című film szuperül oldja az ünnepi feszültséget.
  • A Karácsonyi káosz alatt biztosan nem fogsz unatkozni.
  • A Mindenki megvan egy nem mindennapi, inspiráló ünnepi mozi.
  • Az Elfeledett karácsony története minden szívet megpuhít.
  • A Saroküzlet egy imádnivaló magyar vígjáték.

Íme 5 alulértékelt karácsonyi film, ha unod a szirupos klasszikusokat

Családi Karácsony

A karácsony a szeretet és a béke ünnepe. A valóságban azonban a családi összejövetelek gyakran stresszesek és a veszekedéseket sem mindig ússzuk meg. Ha oldani szeretnéd a feszültséget egy szerethető vígjátékkal, akkor a Családi karácsony című dán film remek választás lehet. Könnyen magadra és a családodra ismerhetsz benne. A történet szerint, Katrine és Mads meginvitálja a családot egy meghitt vacsorára, ami természetesen veszekedésbe torkollik. Nem egy szirupos klasszikus, de szórakoztató és életszagú film.

Karácsonyi káosz

A Karácsonyi káosz című filmen biztosan nem fogsz unatkozni. A Stone család ünnepe nem csak a szokásos vitáktól hangos. A család kedvence, Everett, új barátnővel állít be karácsonykor és a Stone család nem rejti véka alá, hogy nincsenek elájulva a fiú választásától. Konfliktusok, feszültség, sok nevetés, ez a film sem egy szokványos karácsonyi történet, de annál szórakoztatóbb.

Mindenki megvan

Mindenkinek megvan karácsonyi film Robert De Niroval
Robert De Niro a Mindenki megvan című filmben
Fotó: Miramax Films /  Northfoto

Nem egy tipikus karácsonyi film, de annál aktuálisabb. Ebben a történetben Robert De Niro, egy érzékenyebb oldalát mutatja meg Frank szerepébe bújva. Frank az a tipikus férfi, aki egész életét végig dolgozta, és kevés időt szentelt a családjának. Nyugdíjas, a gyerekei rég kirepültek és túl elfoglaltak ahhoz, hogy meglátogassák apjukat az ünnepekkor. Ezért Frank úgy dönt, hogy ő látogatja meg a gyerekeit. A film inspiráló, eszünkbe juttatja, hogy a kapcsolatainkat ápolni kell, különben eltávolodhatunk szeretteinktől.

Az elfeledett karácsony

Egy igazán szívmelengető történet. Egy egész falu elfeledkezik a karácsonyról és nincs más, csak a hétköznapi szürkeség. Van azonban egy 8 éves kislány, aki érzi, hogy ez a nap más, varázslat van a levegőben. Elszántan küzd azért, hogy visszahozza a karácsony varázsát a faluba. A film emlékezetet rá, hogy a karácsony varázsa létezik, csak hinni kell benne.

Saroküzlet

A Saroküzlet Budapest szívében játszódik, egy bőröndboltban. A történet középpontjában Matusek Hugó, a Váci utcai bolt tulajdonosa áll, aki üzletvezetőjének tanácsával szemben felveszi Novák kisasszonyt. A két fiatal között azonnal ellenségeskedés alakul ki, miközben mindketten titokban leveleznek egymással. A bonyodalom és a komikus helyzetek közepette azonban a karácsony végül mindent helyre tesz.

Ha unod a szokásos karácsonyi filmeket, ne hagyd ki ezeket!

Saroküzlet előzetes:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu