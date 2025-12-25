5 alulértékelt karácsonyi film, amit kár lenne kihagynod

Ebben a cikkben mutatunk pár opciót, ha már unod a klasszikusokat. Ez az 5 karácsonyi film méltatlanul alulértékelt, pedig egytől egyig hozzák a meghitt, ünnepi hangulatot. Itt az ideje felfedezned őket!
A karácsony a szeretet és a béke ünnepe. A valóságban azonban a családi összejövetelek gyakran stresszesek és a veszekedéseket sem mindig ússzuk meg. Ha oldani szeretnéd a feszültséget egy szerethető vígjátékkal, akkor a Családi karácsony című dán film remek választás lehet. Könnyen magadra és a családodra ismerhetsz benne. A történet szerint, Katrine és Mads meginvitálja a családot egy meghitt vacsorára, ami természetesen veszekedésbe torkollik. Nem egy szirupos klasszikus, de szórakoztató és életszagú film.
A Karácsonyi káosz című filmen biztosan nem fogsz unatkozni. A Stone család ünnepe nem csak a szokásos vitáktól hangos. A család kedvence, Everett, új barátnővel állít be karácsonykor és a Stone család nem rejti véka alá, hogy nincsenek elájulva a fiú választásától. Konfliktusok, feszültség, sok nevetés, ez a film sem egy szokványos karácsonyi történet, de annál szórakoztatóbb.
Nem egy tipikus karácsonyi film, de annál aktuálisabb. Ebben a történetben Robert De Niro, egy érzékenyebb oldalát mutatja meg Frank szerepébe bújva. Frank az a tipikus férfi, aki egész életét végig dolgozta, és kevés időt szentelt a családjának. Nyugdíjas, a gyerekei rég kirepültek és túl elfoglaltak ahhoz, hogy meglátogassák apjukat az ünnepekkor. Ezért Frank úgy dönt, hogy ő látogatja meg a gyerekeit. A film inspiráló, eszünkbe juttatja, hogy a kapcsolatainkat ápolni kell, különben eltávolodhatunk szeretteinktől.
Egy igazán szívmelengető történet. Egy egész falu elfeledkezik a karácsonyról és nincs más, csak a hétköznapi szürkeség. Van azonban egy 8 éves kislány, aki érzi, hogy ez a nap más, varázslat van a levegőben. Elszántan küzd azért, hogy visszahozza a karácsony varázsát a faluba. A film emlékezetet rá, hogy a karácsony varázsa létezik, csak hinni kell benne.
A Saroküzlet Budapest szívében játszódik, egy bőröndboltban. A történet középpontjában Matusek Hugó, a Váci utcai bolt tulajdonosa áll, aki üzletvezetőjének tanácsával szemben felveszi Novák kisasszonyt. A két fiatal között azonnal ellenségeskedés alakul ki, miközben mindketten titokban leveleznek egymással. A bonyodalom és a komikus helyzetek közepette azonban a karácsony végül mindent helyre tesz.
