5 alulértékelt karácsonyi film, amit kár lenne kihagynod

Ebben a cikkben mutatunk pár opciót, ha már unod a klasszikusokat. Ez az 5 karácsonyi film méltatlanul alulértékelt, pedig egytől egyig hozzák a meghitt, ünnepi hangulatot. Itt az ideje felfedezned őket!

Karácsonyi filmek, amiket idén beszoríthatsz a klasszikusok mellé a moziprogramba

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A Családi Karácsony című film szuperül oldja az ünnepi feszültséget.

A Karácsonyi káosz alatt biztosan nem fogsz unatkozni.

A Mindenki megvan egy nem mindennapi, inspiráló ünnepi mozi.

Az Elfeledett karácsony története minden szívet megpuhít.

A Saroküzlet egy imádnivaló magyar vígjáték.

Íme 5 alulértékelt karácsonyi film, ha unod a szirupos klasszikusokat

Családi Karácsony

A karácsony a szeretet és a béke ünnepe. A valóságban azonban a családi összejövetelek gyakran stresszesek és a veszekedéseket sem mindig ússzuk meg. Ha oldani szeretnéd a feszültséget egy szerethető vígjátékkal, akkor a Családi karácsony című dán film remek választás lehet. Könnyen magadra és a családodra ismerhetsz benne. A történet szerint, Katrine és Mads meginvitálja a családot egy meghitt vacsorára, ami természetesen veszekedésbe torkollik. Nem egy szirupos klasszikus, de szórakoztató és életszagú film.

Karácsonyi káosz

A Karácsonyi káosz című filmen biztosan nem fogsz unatkozni. A Stone család ünnepe nem csak a szokásos vitáktól hangos. A család kedvence, Everett, új barátnővel állít be karácsonykor és a Stone család nem rejti véka alá, hogy nincsenek elájulva a fiú választásától. Konfliktusok, feszültség, sok nevetés, ez a film sem egy szokványos karácsonyi történet, de annál szórakoztatóbb.

Mindenki megvan

Robert De Niro a Mindenki megvan című filmben

Fotó: Miramax Films / Northfoto

Nem egy tipikus karácsonyi film, de annál aktuálisabb. Ebben a történetben Robert De Niro, egy érzékenyebb oldalát mutatja meg Frank szerepébe bújva. Frank az a tipikus férfi, aki egész életét végig dolgozta, és kevés időt szentelt a családjának. Nyugdíjas, a gyerekei rég kirepültek és túl elfoglaltak ahhoz, hogy meglátogassák apjukat az ünnepekkor. Ezért Frank úgy dönt, hogy ő látogatja meg a gyerekeit. A film inspiráló, eszünkbe juttatja, hogy a kapcsolatainkat ápolni kell, különben eltávolodhatunk szeretteinktől.