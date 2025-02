Sztármamik csatája: Vasvári Vivien és Czutor-Kilián Zsanett egymásnak feszült

Vasvári Vivien tavaly októberben adta hírül, hogy várandós gyermekével, akiről nem sokkal később kiderült, hogy kisfiú. A sztáranyuka nemrégiben közösségi oldalán fejtette ki, hogy miként tervezi a negyedik gyermekének születését. De, mint azt tudjuk, a gyermekvárás és a kisbabák világra hozatala hosszú évtizedek óta megosztja a társadalmunkat – van, aki a természetes úton való születésben hisz és van, aki az orvosi beavatkozást tartja egészségesnek. Vasvári Vivien és Czutor-Kilián Zsanett – a két ellentétes tábor képviselői – nemrégiben a közösségi médiában feszültek egymásnak ezen apropóból.

Vasvári Vivien csak kifejtette a saját álláspontját (Fotó: Ripost)

Vasvári Vivien és Czutor-Kilián Zsanett a szülés kapcsán üzengettek egymásnak

– Mindegyik gyerekemet természetesen hoztam a világra, így most is természetesen szeretném. Meg sem fordul a fejemben, hogy a császárt válasszam. Az csak akkor jöhet szóba nálam, ha valami komplikáció lép fel. Mindig küzdöttem az életemben mindenért, így a gyermekemért is küszködöm a szülésnél, minden fájdalmat megér, hogy aztán a karjaimban lehessen. Rengeteg könyvet és orvosi véleményeket, sorozatokat néztem arról, hogy miért jó az, ha természetesen jön a világra a baba, így én ebben hiszek – fejtette ki posztjában az influenszer, ám az ellenoldal képviselői azonnal támadásba lendültek. Köztük volt Czutor Zoli felesége, Czutor-Kilián Zsanett is, aki – Vasvári Viviennel ellentétben – mindhárom gyermekét császármetszéssel hozta világra. A Belmondo énekesének felesége Facebook-videóban reagált a sztármami gondolataira.

Czutor-Kilián Zsanett videóban üzent Vasvári Viviennek (Fotó: Bors)

– Megmondom őszintén, hogy fölbosszantott. Azért, mert ez egy buta és meggondolatlan kijelentés. Bántó lehet azoknak is, akik nem a „kényelem miatt” választották a császáros szülést – mondta válaszvideójában Czutor-Kilián Zsanett, aki a videóban arra is kitért, hogy azért van mélységesen felháborodva, mert mindhárom gyermekét császárral hozta világra. Első terhessége negyvenedik hetében, egy vizsgálaton derült ki, hogy a babának a lehető leghamarabb meg kellett születnie, nem volt mit tenni. Czutor Zoli felesége továbbá elmondja azt is, hogy ő maga sem császárra készült, de annyi minden és olyan gyorsan történt, hogy Zsanett föl sem tudta fogni, hogy mi történt velük. Nem sokkal a videó megjelenését követően Vasvári Vivien tisztába tette a dolgokat.