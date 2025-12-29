Fontos közleményt adtak ki a mentősök szilveszter előtt: erről jó, ha te is tudsz

Egyre jobban közelít az év vége, már csak napok választanak el tőle bennünket. Ilyenkor sokan szilveszteri bulikban búcsúztatják az óévet és köszöntik az új esztendőt. Ezen oknál fogva az Országos Mentőszolgálat egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán.
A bejegyzésükben kiemelték, december 31. délutántól január 5. reggelig háziorvosi szintű ellátás csak sürgős esetben, az ügyeleteken érhető el.
A munkaszüneti napokon a háziorvosi rendelés nem lesz elérhető. Az ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő rendelésig nem halasztható panaszok ellátását szolgálja. Életveszély gyanúja esetén a 112-t kell hívni! Javasoljuk, hogy a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükséges gyógyszereket még időben írassák fel háziorvosukkal, kezelőorvosukkal. Enyhébb panaszok esetén az ügyelet felkeresése helyett a gyógyszertárak is segítséget nyújthatnak, ahol a gyógyszerészek tanácsa és a vény nélkül kapható készítmények is megoldást jelenthetnek
- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.
