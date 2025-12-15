72 évesen újra tetováltatott a Jászai Mari-díjas színésznő

A Karinthy Színházban az Apácák című darab főpróbája után beszélgetett a Bors újságírójával a Jászai Mari-díjas művész. Vándor Éva színésznő 72 évesen is elementáris energiával él, dolgozik és alkot – ráadásul ma többet, mint fiatalon.

A Vándor Éva testét ékesítő motívumok mindegyike komoly jelentéstartalommal bír (Fotó: Mediaworks Archív)

Vándor Éva szenvedéllyel éli az életét

Vándor Éva színésznő csúcsformában érzi magát, és ezt nemcsak mondja: az idei színházi évadban öt bemutatója lesz, miközben nemrég ünnepelte a 72. születésnapját.

Valahogy túlpörögtem az éveken. Minden év ajándék, tényleg, még ha közhelynek is tűnik. Soha nem gondoltam volna, hogy többet dolgozom manapság, mint fiatalon

– vallotta be nevetve. Az Apácákban ráadásul sok mozgás, tánc és fizikai jelenlét vár rá, amit gond nélkül teljesít – pedig az egyik jelenetben még a földre is kell hasalnia, majd onnan felugrania.

A bulvártéma azonban kétségkívül Vándor Éva tetoválás-szenvedélye. A színésznő 60 évesen szeretett bele a tetoválásba, és azóta sincs megállás. „Megajándékoztam magam egy helyes kis kígyóval a bal alkaromon, ez a legutóbbi tetoválásom” – mesélte. A bőrére rajzolt motívumok számára nem divatkellékek, hanem mély tartalommal bíró emlékek, esetenként lelki kapaszkodók.

A szüleim is rajtam vannak. Ráteszem a kezem az őket szimbolizáló tetoválásra, és máris jobban érzem magam.

Kevesen tudják, de a közös tetoválás gondolata is felmerült évekkel ezelőtt. Vándor Éva férje, Harmath Imre azonban az utolsó pillanatban meghátrált. „Valójában én akartam varratni, de jó ötletnek tűnt, hogy együtt tegyük meg. Ő végül meggondolta magát, én nem” – nevetett Éva, aki azóta is minden évben várja az új élményt.

Az Apácák című darab decemberben debütált a Karinthy Színházban (Fotó: Török Gergely)

Unokák és igazi feltöltődés

A másik nagy szenvedély egyértelműen az unokák. Két fiú büszke nagymamája, akikkel inkább játszik, mint süt-főz.

Nem az a nagymama vagyok, akinél a konyha a főszerep, sokkal inkább végigjátszom velük az időt. Nagyon aktív programokat szoktunk szervezni, fontos a minőségi együtt töltött idő, s állítom, hogy ez segít engem formában tartani

– mondta. Vagyis Vándor Éva szerint ez a kreatív, aktív együttlét a színpadon is visszaköszön.