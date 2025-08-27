Vándor Éva unokáját magzatként kellett megműteni

Vándor Éva Jászai Mari-díjas színésznő, de elsősorban édesanya és nagymama – ezekben a szerepekben ugyanannyira lubickol, mint a színpadon teszi azt, megannyi szerepében. Erről is mesél a hot! magazin legújabb interjújában.

Vándor Éva az unokáiról: „Annyira szeretem őket! Két szép, okos kisfiú”

hot!: Nem vagyok tetováláspárti, de a tieidet mindig megcsodálom, olyan szépek, finomak.

Vándor Éva: A legjobban azokat szeretem, amelyeken az van, hogy Mama, Papa, meg Zsuzsika, a nővérem. Én írtam le a szavakat, hogy mindig emlékezzek rájuk. A mester, Max Corleone csak letisztult ábrákat vállal. Akkor is szól, ha valami nem illik valakihez, vigyáz a klienseire.

hot!: Az unokáid nézegetik, kérdezgetik, hogy mik ezek?

V.É.: Nem akarom a példámmal befolyásolni őket – idővel majd eldöntik, hogy mit szeretnének, mit akarnak. Annyira szeretem őket! Két szép, okos kisfiú.

hot!: Mózest már a születése előtt próbára tette a sors: méhen belül meg kellett operálni. Biztosan a családot is megviselte, ami történt.

V.É.: Három hónapos várandós volt a lányom, amikor kiderült, hogy probléma van. Nálunk még nem ismerték a módszert, Varsóban volt a műtét. Szerencsénk volt, a tb fizette a költségeket.

hot!: A lányotok, Olivia két sokat játszó színész gyereke. Hogyan viselte, hogy esténként nem voltatok otthon?

V.É.: Amikor reggelenként óvodába vittük, megkérdezte: „Ki jön értem? Ma hol alszom?” Szerencsések voltunk, mindkét nagymama be tudott segíteni. Imre szülei ezért költöztek közelebb hozzánk. Olivia mindenki kedvence volt, és jól élte meg azokat az éveket. „Nyugodj meg, jó volt” – mondogatta.

hot!: Talán ezért is nem lett színész a lányotok. Bár színházhoz közeli dolgokkal foglalkozik: táncol, koreografál és gyógypedagógus.

V.É.: A Baltazár Színházban mindkét foglalkozásának élhetett. Az a színház egy csoda! Az ember belép, és az emberekből, a falakból árad a szeretet. Körülölel. Érzem, hogy megtisztulok. Olivia jelenleg a gyerekeivel van otthon.

Vándor Éva Jászai Mari-díjas színésznőt már gyerekként vonzotta a szereplés (Fotó: hot! magazin archív)

Vándor Éva: „Modern, városi nagyszülők vagyunk”

hot!: A vejetek mivel foglalkozik?