Könnyek között vallott Vándor Éva: „Megmentették az unokámat!”

Vándor Éva lányának borzalmas dolgokon kellett átesnie terhessége alatt. A 19. hetén esedékes genetikai vizsgálat kimutatta, a baba nyílt gerinccel rendelkezik. A Jóban rosszban színésznőjének unokáját azonnal műteni kellett, mivel egy ilyen esetben, ha csak a szülés után zárják be azt, akkor a gyermek komoly fejlődési rendellenességekkel jön a világra. Lányában, Olíviában nem volt kérdés: vállalja az operációt gyermeke életéért. Éva korábban már mesélt a történtekről a Borsnak. A napokban pedig Olíviával együtt ültek a Mokka kamerái elé, hogy meséljenek az átélt borzalmaikról.

Vándor Éva unokáját még anyja méhén belül műteni kellett. / Fotó: TV2/Tények

Egy császármetszés után már nincs az emberben a baba, de nekem bennem volt a baba, meg húzza lefelé, meg a méhben turkáltak

- emlékezett vissza Olívia varsói műtétjére. A bonyolult és nehéz, 5 órán át tartó beavatkozás ugyanis Lengyelországban történt meg.

A bonyolult operáció nem garantálta az eredményt, de ő fia, Mózes érdekében így is belevágott. Ő és a magzat is végig mélyaltatásban voltak, sőt altatás előtt még azt is megkérdezték a kismamától, milyen zenét szeret hallgatni, hogy arra a muzsikára történjen a műtét.

A hasfalat vágják át, majd a méhet kiemelik és négy ponton bemennek műszerekkel, majd kamerán keresztül három réteggel lefedik a gerincét a babának.

- mesélte a beavatkozás menetét Olívia, amire azért volt szükség, hogy esélyt adjon fiának a teljes életre.

Ha a gerinc alsó szakasza vagy bármilyen szakasza nem záródik, akkor lejjebb tud csúszni a gerincvelő, és az lecsúszva, meghúzza az agyi struktúrákat, ezáltal elzárulhatnak ott csatornák amelyekben az agyvíz kering. Illetve be tud épülni a kisagyi rész hátulra.

- részletezte a problémát Dr. Csermely Gyula nőgyógyász hozzátéve, hogy a legnagyobb baj egy ilyen esetben, hogy a magzatvíz tönkreteszi az idegrendszer azon részét, amivel találkozik, ami nincs lefedve.

A színésznő nem értette, hogy lányát és unokáját, miért állítja az élet ilyen nehéz próbatétel elé. Arra azonban rájött, hogy ő nem valószínű, hogy ilyen erős lett volna, mint a lánya, aki már kész tények elé állította őt. Olívia ugyanis nem akarta, hogy Éva aggodalmában beleszóljon a dolgokba.

Mózes azóta ugyan egy hónappal korábban, de megszületett és jól van. A teljesen egészséges, 4 hónapos csecsemőre még számtalan vizsgálat vár, de egyelőre minden rendben vele, amiért a családban mindenki rendkívül hálás.