Hogy micsoda? A rejtélyes pogonofóbiában szenved a TV2 csinoskája - Mutatjuk, mit jelent ez!

Mókás trend terjed a közösségi oldalakon. „Öt teljesen random tény rólam” – így szól a felhívás aminek hatására a közszereplők kiteregetik azt a bizonyos szennyest: vicces személyes információkat vagy akár félelmeiket is megosztva a nagyközönséggel. Így tettek a TV2 sztárjai, a Next Top Model Hungary című műsor csinibabái is.

A TV2 tehetségkutatója, a Next Top Model Hungary sztárja a legnagyobb kudarcáról beszélt (Fotó: TV2)

„Életem legnagyobb kudarcának élem meg”

A Next Top Model Hungary győztese Mészáros Lili lett, aki már a műsor alatt is elmondta, hogy egyetemre jár, biomérnök szakra, s a tudományos életben látja a jövőjét. Most viszont kiderült, nem ez volt az első számú karrierálom.

„Állatorvosnak készültem, mert gyerekkorom óta nagyon különleges kapcsolatom volt az állatokkal. Azt, hogy nem vettek fel az egyeteme (másodjára sem), életem legnagyobb kudarcának éltem/élem meg…” – vallott színt a szőke szépség, aki viszont a modellkarrierjében külföldi sikereket is elért nemrég!

Ezen kívül elárulta, hogy „betegesen” szereti a bluest és a jazz-t, főleg az 1950-es évek-beli számokat, épp ezért az ezekben a napokban nagyon népszerű Spotify Wrap évértékelője szerint a hallgatói kora szerint 83 éves! De azt is bevallotta, hogy baráti összejöveteleken rendszeresen elszundít: ami nem az unalom jele, hanem azé, hogy biztonságban érzi magát velük.

Random érdekességeket mesélt magáról Mészáros Lili

(Fotó: Instagram/Mészáros Lili)

Pogonofóbiában szenved a TV2 sztárja, Jávori Lili!

A „fun facteket" felsorakoztató játékba Mészáros Lili Next Top Model Hungary-beli barátnője, Jávori Lili is beszállt. Hadas Alfréd korábbi barátnője nem volt rest elárulni az egyik furcsa félelmét…

Kiskoromban féltem a férfiaktól, főleg akinek bajusza volt!

– vallotta be töredelmesen a népszerű énekesek videoklipjeiben is feltűnő táncos.

Járovi Lili különös fóbiájáról vallott (Fotó: TV2)

Egyébként a szakirodalom számára nem ismeretlen ez a jelenség, kifejezés is van az arcszőrzettől – különösen a szakálltól – való félelemre: ez a pogonofóbia! A szó a görög pogon (’szakáll’) és a phobos (’félelem’) szavak összetételéből származik.

Egy szakleírás szerint ez egy szokatlan fóbia, ami különböző mértékben jelentkezhet az érintett személyeknél. Egyes emberek csak enyhe kellemetlenséget éreznek szakállas férfiak társaságában, míg másoknál súlyos pánikrohamot is kiválthat a szőrzettel való találkozás. A szakemberek szerint ez a fóbia gyakran korábbi traumatikus élményre vezethető vissza, vagy kulturális asszociációkhoz kapcsolódhat. Előfordulhat, hogy valaki kiskorában ijesztő élményt élt át egy szakállas személlyel, ami később generalizálódott minden szakállas emberre.