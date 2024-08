Újra szerelmes a Next Top Model Hungary sztárja: ő a szerencsés férfi

Jávori Lilit a Next Top Model Hungary című műsorból ismerhetik a nézők, ahol táncosként indult el a Magyarország következő topmodellje címért. A gyönyörű lány egészen az 5. helyig jutott, amikor véget ért számára a küzdelem, sokak szerint igazságtalanul. A táncos ugyan akkor még kapcsolatban volt, de márciusban kiderült, hogy szakítottak kedvesével. Lili most az Instagram-oldalán mutatta meg, hogy újra szerelmes.

Újra szerelmes a Next Top Model Hungary Lilije (Fotó: TV2)

Lili a műsor forgatása alatt még a Sztárban sztár leszek! felfedezettjével, Hadas Alfréddal alkotott egy párt, így az egyik adásban is hallható, hogy a rapper érzelmes levelet írt neki. A fiatal zenész és kedvese azonban még márciusban bejelentették, hogy külön folytatják. És bár a másfél éves kapcsolatot harag nélkül, jó viszonyban sikerült lezárniuk, békülésről nem volt szó. Úgy tűnik ez már így is marad hiszen a lánynak egy újabb zenész rabolta el a szívét.

A Next Top Model Hungary sztárja meg is mutatta kedvesét

A profi táncos a 24 óráig elérhető Instagram-történetében osztotta meg boldogságát, egy romantikus fotóval, amin épp szerelmét csókolja. A képről az is kiderül, hogy a titokzatos férfi nem más, mint Budai Dávid, aki a BSW nevű rapperduó zenekarának billentyűse. Ez persze sok mindent, megmagyaráz, hiszen Lili a BSW legutóbbi klipjében is szerepel, így könnyen meglehet, hogy annak forgatása közben találtak egymásra, bár ezt egyelőre nem árulták el. A fotó előtt sok követőjük találgatta azt is, hogy talán Sziklai Mátyással, azaz Mekloddal, a rapperek egyikével kerültek közelebbi viszonyba, de úgy tűnik ez igencsak messze áll a valóságtól. Sőt, Matyit nemrégiben Galambos Bogival csípték el a szemfüles rajongók, ahogy a városban kocsikáznak, bár könnyen meglehet, hogy mindössze barátságról és közös munkáról van szó, mint ahogy Lilivel is.