Gyászol Som-Balogh Edina: „Ott ahol most vagy biztosan színes minden”

Az utóbbi időben Som-Balogh Edinát rengeteg boldog pillanat érte, hiszen a válása után ismét rátalált a szerelem Szabó Simon személyében. Ám most mégis szomorúság költözött a szívébe.

Gyászol Som-Balogh Edina Fotó: Móricz István

A csinos színésznő a közösségi oldalán tudatta, hogy elhunyt édesanyja ma ünnepelné a születésnapját. Som-Balogh Edina a posztjában megható sorokkal emlékezett rá:

Boldog születésnapot Drága Mindenem! Ott ahol most vagy biztosan színes minden és mindenki mosolyog, mert veled lehet! Szeretlek Anya örökké!!!!

- írja szívszorító bejegyzésében a színésznő.

A kommenek között hazai híresség, többek között Rubint Réka vagy éppen Judy is a együttérzését fejezte ki Som-Balogh Edinának.