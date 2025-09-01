Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol Som-Balogh Edina: „Ott ahol most vagy biztosan színes minden”

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 10:50
veszteségtragédiafájdalomhalálSom-Balogh Edina
Megható sorokkal emlékezett meg róla a színésznő.

Az utóbbi időben Som-Balogh Edinát rengeteg boldog pillanat érte, hiszen a válása után ismét rátalált a szerelem Szabó Simon személyében. Ám most mégis szomorúság költözött a szívébe.

_MOR3518
Gyászol Som-Balogh Edina Fotó: Móricz István

A csinos színésznő a közösségi oldalán tudatta, hogy elhunyt édesanyja ma ünnepelné a születésnapját. Som-Balogh Edina a posztjában megható sorokkal emlékezett rá:

Boldog születésnapot Drága Mindenem! Ott ahol most vagy biztosan színes minden és mindenki mosolyog, mert veled lehet! Szeretlek Anya örökké!!!! 

- írja szívszorító bejegyzésében a színésznő.

A kommenek között hazai híresség, többek között Rubint Réka vagy éppen Judy is a együttérzését fejezte ki Som-Balogh Edinának.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu