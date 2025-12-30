Ilyen volt a karácsonya Soltész Rezsőnek: „Magunk készítette fenyőfát állítottunk!”

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
2025. december 30.
Az énekes első karácsonyi emlékei az ötvenes évek elejéről valók. Soltész Rezső nyolcéves lehetett, amikor legidősebb fiúként szülei bevonták a fa összeállításába, hiszen az ünnep főszereplőjét ők hárman szerelték össze. Bár a fővárosban éltek, akkortájt a Szabadság-hegy környékét még vidékies báj lengte be és buja növényzet vette körül.
Magunk készítette fenyőfát állítottunk: a kertünkben lévő óriási bodzafákból vágtunk egy jókora darabot, abba lyukakat fúrtunk, és ide tűztünk be fenyőágakat” – meséli Soltész Rezső. „Azért is emlékezetes ez számomra, mert a két öcsém, Miklós és Péter előtt titokban kellett tartanom, hiszen ők még azt hitték, hogy a Jézuska hozza a fát. Nagyon szép díszeink voltak, ma is jó néhányat őrzök belőlük, amelyeket minden évben felteszek a mi karácsonyfánkra.”

Soltész Rezső karácsonyi emlékeiről mesélt.
Soltész Rezső boldogan emlékszik vissza az ünnepekre
(Fotó: László Szabolcs/Bors)
  • Soltész Rezső a gyermekkori karácsonyaira emlékszik vissza.
  • Elmondja, hogyan állították a fenyőfát a kertjükben, és miként kapták meg a testvéreivel álmaik játékát. 
  • Az interjúból az is kiderül, hogy milyen ételeket fogyasztottak karácsonykor és melyik az énekes kedvenc szaloncukra. 

Az ajándékok terén is vannak nagyon kellemes emlékei a karácsonyról; igaz, az egyiknek valójában a húsvéthoz is köze van.

Így emlékszik vissza Soltész Rezső gyermekkora meghitt karácsonyaira

Abban az időben minden fiú járt locsolni, és olyan szerencsések voltunk, hogy nem csokitojást kaptunk a hölgyektől, hanem pénzt. Igaz, csupán 1-2 forintot, de annyi helyen jártunk, hogy összegyűlt vagy 600 forintunk. Kész vagyon volt a szemünkben! A testvéreimmel nagyon vágytunk egy építőjátékra; olyasmi volt, mint a mai modern LEGO-kockák, amiből mindenféle játékot össze lehet állítani, egy magyar szövetkezet készítette, de borzasztóan sokba került, majdnem egyhavi fizetésbe. Így ez az összegyűjtött pénz se volt elég rá. Ám jött a következő karácsony, és a szüleink kiegészítették, így megvehettük a játékot; úgy emlékszem, hogy egy kisvasutat lehetett belőle építeni és óriási volt a boldogságunk.

Karácsonyi emlékeiben felbukkannak a finom ünnepi vacsorák is, no meg a hal, mint elengedhetetlen hozzávaló.

A szüleim mindig élő halat vettek, ami néhány napot a fürdőkádban éldegélt, mielőtt a halászlébe került. Gyerekként nagyon vártuk, hogy megérkezzen a hal, órákon át néztük, ahogyan úszkált. Természetesen az már nem volt könnyű, amikor azzal szembesültünk, hogy levest főznek belőle” – mondta az énekes a Fanny magazinnak.

Van azonban egy olyan karácsonyi finomság, amit egész évben fogyaszt, pedig gyermekkorában közel sem volt olyan ízes, mint mostanság.

Imádom a szaloncukrot, abból is a zseléset!” – vallja be mosolyogva. „A kollégáim ezt tudják, így – legyen akár nyáron rekkenő hőség – mindig van náluk néhány szem, hogy a fellépés után megjutalmazhassam magam. Igazi karácsonymániás vagyok és ez abból is látszik, hogy az elmúlt években négy ünnepi albumot is készítettem. Idén pedig a Várkert Bazárban énekelem el a kedvenc karácsonyi dalaimat, szimfonikus zenekar kíséretében.

