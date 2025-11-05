Soltész Rezső: „Nézd az élet jó oldalát”

Soltész Rezső mesél a karrierjéről, munkamániájáról és a színpad iránti elköteleződéséről. A zenész kiemeli, hogy a magánéletét mindig is védelmezte, családja fontos számára. Soltész Rezső pályafutása során ikonikus dalokkal és jubileumi koncertekkel szórakoztatta a közönséget. Új lemezéről, a „Nézd az élet jó oldalát” című alkotásáról is beszámol a hot! magazinnak.

Soltész Rezső már a karácsonyi nagykoncertre készül

(Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Soltész Rezső családja: A magánélet mindig is tabu volt számára

Keveset beszélsz a magánéletedről. Mi az, amit szívesen osztasz meg, és mi az, amire korábban azt mondtad, hogy ezt már nem szeretnéd?

– Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. A munkámmal kapcsolatban szívesen beszélek, viszont a magánéletem mindig is tabu volt.

Mi volt a helyzet a hölgyrajongókkal?

– Mindenki tudta, hogy házasságban élek és szeretem a családomat. Egy-két helyzet akadt, amikor a hölgyek erőszakosabbak voltak, de ezeket a helyén kezeltem.

Soltész Rezső felesége, Soltészné Lamm Judit végig higgadtan kezelte a rajongói közeledést

A feleséged hogyan viselte a rajongók közeledését?

– Judit fantasztikus asszony volt, aki szinte észrevétlenül, és nagyon kulturáltan kezelte ezeket a helyzeteket. Sosem volt problémánk ebből, de ehhez hozzátartozik az is, hogy nem voltam kapható semmire. Ráadásul pontosan tisztában volt azzal, hogy „ki vagyok téve a kirakatba”, és ez az egész nem működhet úgy, hogy az ember nem mutatja meg magát. A népszerűségnek köszönhetően szinte kötelező a szereplés a médiában és a sajtóban. A mai napig örömmel veszem, ha van érdeklődés a személyem iránt, de ezt igyekszem átfordítani a munka frontjára. Ne a magánember legyen az érdekes, hanem az előadó: az, aki például az elmúlt esztendőben szimfonikus karácsonyi dupla albumot készített, és most de­cember 17-én a Várkert Bazárban készül egy jubileumi karácsonyi nagykoncertre.

Soltész Rezső dalai a mai napig népszerűek

(Fotó: Soltész Rezső)

Soltész Rezső lányai mellett ünnepel, miközben a zenei pályán is aktív marad

Mivel telnek a napjaid, van magánéleted?

– Őszintén szólva munkamániás vagyok, és mind a kiadóval kapcsolatos munkám, mind a színpadi vagy a stúdiómunkák, mindig prioritást élveztek.

Tudom, hogy nem lehet kikerülni a privát kérdéseket, de azért nem szeretek ezekről beszélni, mert ami otthon történik, az a családunk szent és érinthetetlen területe, és éppen ennek a védelmében húztam meg egy határt.

Helytálltunk otthon mindig és mindenben. És ez így működik napjainkban is.