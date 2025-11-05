Soltész Rezső: „Nézd az élet jó oldalát”

Soltész Rezső mesél a karrierjéről, munkamániájáról és a színpad iránti elköteleződéséről. A zenész kiemeli, hogy a magánéletét mindig is védelmezte, családja fontos számára. Soltész Rezső pályafutása során ikonikus dalokkal és jubileumi koncertekkel szórakoztatta a közönséget. Új lemezéről, a „Nézd az élet jó oldalát” című alkotásáról is beszámol a hot! magazinnak.
Keveset beszélsz a magánéletedről. Mi az, amit szívesen osztasz meg, és mi az, amire korábban azt mondtad, hogy ezt már nem szeretnéd?
– Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. A munkámmal kapcsolatban szívesen beszélek, viszont a magánéletem mindig is tabu volt.
Mi volt a helyzet a hölgyrajongókkal?
– Mindenki tudta, hogy házasságban élek és szeretem a családomat. Egy-két helyzet akadt, amikor a hölgyek erőszakosabbak voltak, de ezeket a helyén kezeltem.
A feleséged hogyan viselte a rajongók közeledését?
– Judit fantasztikus asszony volt, aki szinte észrevétlenül, és nagyon kulturáltan kezelte ezeket a helyzeteket. Sosem volt problémánk ebből, de ehhez hozzátartozik az is, hogy nem voltam kapható semmire. Ráadásul pontosan tisztában volt azzal, hogy „ki vagyok téve a kirakatba”, és ez az egész nem működhet úgy, hogy az ember nem mutatja meg magát. A népszerűségnek köszönhetően szinte kötelező a szereplés a médiában és a sajtóban. A mai napig örömmel veszem, ha van érdeklődés a személyem iránt, de ezt igyekszem átfordítani a munka frontjára. Ne a magánember legyen az érdekes, hanem az előadó: az, aki például az elmúlt esztendőben szimfonikus karácsonyi dupla albumot készített, és most december 17-én a Várkert Bazárban készül egy jubileumi karácsonyi nagykoncertre.
Mivel telnek a napjaid, van magánéleted?
– Őszintén szólva munkamániás vagyok, és mind a kiadóval kapcsolatos munkám, mind a színpadi vagy a stúdiómunkák, mindig prioritást élveztek.
Tudom, hogy nem lehet kikerülni a privát kérdéseket, de azért nem szeretek ezekről beszélni, mert ami otthon történik, az a családunk szent és érinthetetlen területe, és éppen ennek a védelmében húztam meg egy határt.
Helytálltunk otthon mindig és mindenben. És ez így működik napjainkban is.
Milyen lesz az idei karácsony?
– A karácsony mindig felemelő, főszerepet kap az öröm, az egymás szeretete, hiszen mindenki itthon lesz, aki külföldön van, az is hazajön, láthatom az unokáimat, a lányaimat és az ő szeretteiket – akikkel igazi értelmet kap az ünnep. Együtt lesz a család!
Amikor először énekelted a Szóljon hangosan az ének című dalodat, gondoltad volna, hogy ennyi ideig maradsz a pályán?
– 1981-ben történt ez, és ma 2025-öt írunk. Akkor semmire nem gondoltam, csak arra, hogy ott a színpadon olyasmit produkáljak, amivel megfogom a közönséget. Az első nyilvános fellépésem volt, és először jelentem meg göndör frizurával. Olyan dalt sikerült írnom, ami még több mint negyven év után is nagy hatással van a közönségre. Mondhatnám úgy is, hogy akkor egy csapásra berobbantam.
Feltételezem, a mai napig nincs olyan fellépésed, ahol ne kérnék ezt a dalt. Mennyiben változott a közönség az elmúlt évtizedek alatt?
– Nem állhatok színpadra anélkül, hogy ezt a dalt ne énekeljem el. A közönség persze változik és talán én is, bár tudom, legbelül ugyanaz maradtam. Minden előadás egy új helyzet, amikor meg kell találnom a közönséggel a közös kapcsolódási pontot, a Szóljon hangosan az ének az a dal, amivel mindig sikerül.
Mi zajlik benned egy fellépés alatt?
– Nyilván rengeteg tapasztalatom van, és ez sokat segít abban, hogy az ember jól teljesítsen egy bizonyos helyzetben. Ha ezt megfelelésnek hívjuk, akkor ez inkább magam felé fontos, hogy a maximumot nyújtsam az adott körülmények között, és azt mondhassam, hogy ez jó előadás volt, ahonnan a közönség élményekkel tért haza.
Van valamilyen recepted egy koncert összeállítására?
Nem lehet mindent előre megtervezni. Vannak helyzetek, amelyekbe olykor bele kell kapaszkodni.
Egy bekiabálásba vagy egy apró megjegyzésbe is, mert amikor már jól érzi magát a közönség, ott sok minden megtörténhet. Meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekből tovább lehet építeni az előadást, és akkor el lehet jutni a csúcsra.
Mennyire ijesztő számodra a nyolcvanas szám?
– Nem vagyok ijedős típus. Aktív vagyok, és rengeteg munkám van. Tehát nem érzem még a koromat. Viszont tapasztaltabb, megfontoltabb vagyok. Tudom, hogy hol vannak a határaim és azokat nem lépem át. Nem is lenne okos.
A közönség mellett a szakma is elismerte a munkádat.
– Idén megkaptam a MAHASZ Fonogram Életműdíjat, ami komoly szakmai elismerés, nagyon jólesett.
Ugyanakkor, ha ez nem történik meg, akkor is tudom, hogy mit akarok, és mit szeretnék még elérni. Persze egy ilyenfajta „simogatás” mindig és mindenkinek jólesik.
A napokban jelenik meg az új lemezed, amit a rajongóidnak készítettél a karácsonyfa alá – mit tudhatunk róla?
– A Nézd az élet jó oldalát című album nagyon népszerű slágereket tartalmaz. Már a címadó dal is egyfajta unikum, ami a '80-as évek és napjaink hatalmas slágere – egyfajta jótanács, amit mindenkinek meg kellene fogadni. A lemez 12 dala között helyet kaptak olyan ismert nóták, mint az Egy szál harangvirág, a Minden jót, Mónika!, A régi ház körül ikonikus Kovács Kati-dal és a Susanna című óriási slágerek, de a lemez minden dala többgenerációs népszerű sláger új feldolgozásban, aminek remélem, nagy sikere lesz.
És mik a jövő tervek?
– Amíg csak élek, énekelek én. Ez egy nagyon őszinte és igaz mondat, amit régen és más környezetben énekeltem. Arra viszont megtanított – és ezt az új lemezem címadó dalában énekelem –, hogy Nézd az élet jó oldalát, mert az szerez örömet nekünk, és segít a problémák megoldásában, no meg abban, hogy optimistán, jókedvvel és sikeresen lépjünk tovább a sors által számunkra kijelölt úton.
