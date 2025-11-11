Koncertek, adventi séták és irodalmi estek is várják a közönséget a Várkert Bazárban

A Mikulásváró családi napon december 6-án fellép a Kolompos együttes, és látható lesz a Kippkopp a hóban című bábmusical, az adventi vasárnapokon ingyenes kézműves foglalkozásokon lehet majd adventi koszorút készíteni a Rendezvényterem aulájában, de magyar iparművészek is kínálják majd saját portékáikat a De la Motte–Beer-palotában megrendezendő adventi vásáron december 12. és 14., valamint 19. és 21. között - sorolta a programokat Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató-helyettese a rendezvénysorozatról tartott sajtótájékoztatón kedden, a Várkert Bazárban.
Kiemelte továbbá a Sisi karácsonya című adventi sétákat, valamint a Legyen ünnep a Földön!- Retro teleink világa című szabadtéri kiállítást, amelyen a 20. század második felének téli időszakkal, ünnepekkel kapcsolatos tárgyi kultúráját mutatják be a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményéből válogatott kultúrtörténeti rekvizítumok és ismeretterjesztő szövegek segítségével.
November 29-én Szebényi Dániel Újratervezés című lemezbemutatójára várják az érdeklődőket, november 30-án pedig a Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina közös produkciójának ad otthon a helyszín. December 7-én duplakoncertet ad a Budapest Bár, a Honeybeast pedig Összhang – nyitány című produkciójával lép fel december 13-án.
December 17-én Soltész Rezső és zenekara lesz a vendég, akiknek koncertjén a szerző legújabb dupla albumának szimfonikus hangszerelésű dalai, valamint olyan karácsonyi klasszikusok hangzanak majd el, mint a Csendes éj, vagy az ABBA-tól a Happy New Year. Az énekest a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, ifj. Rátonyi Róbert zongoraművész és egy hagyományos beategyüttes kíséri, a koncert vendége Lukács Sándor színművész lesz.
Urbányi Zóra magyar-amerikai dalszerző-énekes Egy este, egy érzés, egy hang című, dupla koncertjével tér vissza a Várkert Bazár színpadára december 20-án, másnap pedig a StEfrem Férfikar adventi és karácsonyi műsora lesz hallható Szirtes Edina Mókus vendégszereplésével. Az Ivan & The Parazol december 27-én lép fel, másnap pedig a Modern Art Orchestra ünnepli fennállásának 20. évfordulóját egy gálakoncert keretében, amelynek vendége lesz mások mellett Harcsa Veronika és Törőcsik Franciska is.
Az előszilveszteri fellépő december 30-án idén is a Random Trip lesz, a szilvesztert pedig a Be Massive elektronikus partiján ünnepelheti a Várkert Bazár közönsége.
Az adventi időszak alatt a Halászó gyerekek teraszán ünnepi díszek és faszénen sült karácsonyi ételkülönlegességek, forró italok várják az arra sétálókat, a Dísz téri De la Motte–Beer-palotában megrendezendő adventi vásáron pedig a kortárs iparművészek nem csak portékáikkal, de különleges workshopokkal is várják az érdeklődőket a Rearticon Iparművészeti Egyesület közreműködésével. Mindemellett az adventi vasárnapokon ingyenes kézműves foglalkozásokon lehet adventi koszorút és apró ajándékokat, díszeket készíteni a Rendezvényterem aulájában.
December 14-én a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában a Téli tánc című darabot láthatja a közönség, amelyben elfeledett, letűnőben lévő magyar hagyományok és a jeles napok szokásai elevenednek meg, december 18-án pedig az Aposztróf irodalmi estet rendezik meg Fölötte álom-éneket dúdolnak címmel. Az est vendége lesz Gubik Petra színésznő-énekes, Mező Misi énekes és Kollár-Klemencz László zenész, író.
