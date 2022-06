Szívproblémájáról vallott Soltész Rezső

Soltész Rezső hihetetlen tempóban készül nyári turnéjára, ahol több helyszínen fogja bemutatni legújabb, és egyben első online felületen megjelent albumát: a Csillagokat, melyben a zenetörténet állócsillagainak dalait énekli. A zenész fiatalabb kollégáit is megszégyenítő tempóban pörög, hiszen szeretné az előtte álló aktív éveit is hasznosan eltölteni.

Már ’81-ben is ezt énekeltem: „amíg csak élek, énekelek én”! Már akkor sejtettem, de most értem igazán, hogy mit jelent ez. Annyi energiát érzek még magamban, mint fiatal koromban. Bár igaz, hogy voltak problémáim a szívemmel, így jobban oda is kell figyelnem – avatta be az olvasókat gondolataiba a táncdalfesztiválok sztárja, Soltész Rezső, aki korábban már egy értágító beavatkozáson esett át. Kardiológusával egyeztetve ekkor kicsit visszább kellett vennie az előadói jelenlétből, fél évre „kényszerpihenőpályára” lépett. A táncdalénekes azonban most kirobbanó formában van.

"Szóljon hangosabban.." mondta '81-ben a híresség Foto: Borsonline

Kóla, csoki, kávé

Ki gondolná, hogy egy „szívesnek” jót tesz a kóla, a csoki vagy a kávé? Soltész Rezső erről a három dologról nem szeretne lemondani, sőt, úgy érzi nem is kell, hiszen jó hatással vannak rá.

Mindig kérek a színpadi öltözőbe kólát, csokit és az imádott kávémat is. Nekem beválik, jót tesz, kitapasztaltam már. Gyakran mérem a vérnyomásom, mert azzal is volt már problémám, és ha észlelek bármilyen bajra utaló jelet, akkor rögtön visszafogom a tempót – tette helyre a dolgokat az 50 éves pályafutással büszkélkedő zenész, aki azt is hozzá tette, könnyel elbír a nagy hőséggel, sőt az időjárási frontokkal is.

Kávé mindig várja az öltözőben Fotó: Borsonline

– Lehet, hogy hihetetlenül hangzik, semmilyen hatással nincsenek rám a hirtelen időjárás változások. Hőségben sok ivással pótlom a vízveszteséget, és árnyékban vészelem át a magasabb hőfokot, ám szerencsésnek mondom magam, mert alapvetően ezt is jól bírom – újságolta büszkén Soltész Rezső.

Új hobbi

Soltész Rezső elmesélte lapunknak, hogy új hobbira lelt: golfozik.

Havonta egy párszor barátokkal ütünk párat Óbudán. Imádom, hogy a természetben, a madárcsicsergésben, jó levegőn lehetek, habár még csak most kezdtem, nagyon tetszik ez a sport-tevékenység! – vallott be a A Magyar Köztársaság Elnöki Aranyérmével is kitüntetett zenész, Soltész Rezső.