Kunu Márió felesége tisztázta a pletykákat: „Már nincs bennem érzelem Márió iránt!”

Az utóbbi napokban ismét felröppent a pletyka, hogy Kunu Márió felesége, Kunu Alexandra visszatért volna a gyermeke apjához. A találgatásokhoz egy közösségi médiában felbukkant közös fotó adott új lendületet, amelyet Márió néhány nap után el is távolított. A rajongók szerint ez egy „titkos kibékülésre” utalhatott, de Alexandra lapunknak határozottan cáfolta a hírt.

Kunu Márió felesége nem ad több esélyt a zenésznek (Fotó: Instagram)

Kunu Márió felesége nem ad több esélyt Máriónak

Fel vagyok háborodva. Állandóan összeboronálnak minket, és elegem van belőle. Nem békültünk ki, és nem is fogunk. Köztünk már nincs semmi

– kezdi Alexandra, aki bár hivatalosan még nem vált el, viszont érzelmileg teljesen lezárta a kapcsolatukat.

A találgatásokhoz egy közösségi médiában felbukkant közös fotó adott új táptalajt, amelyet Márió néhány nap után el is távolított. Elárulta, a szóban forgó fotó valódi hátterét is.

A keresztfiunk születésnapján voltunk. Másnap lett volna Márió születésnapja, de azon a napon hunyt el az édesapja, ezért összevonták az ünneplést. Készült egy közös kép, de ettől még nem békültünk ki. A fotót azóta ő maga törölte.

Kunu Márió szakításon van túl?

Az énekes állapota az utóbbi hetekben sokakban aggodalmat keltett. A közösségi médiában egyre több furcsa, zaklatott videó jelenik meg róla. Kapcsolata is zátonyra futott Czakó Emíliával, vagy ahogy a követők ismerik, „Kávétejszínnel”.

Úgy tudom, már nincsenek együtt. De vele ezt soha nem lehet biztosra mondani

– tette hozzá Alexandra.

Kunu Márió barátnője, vagyis most már exbarátnője, Czakó Emília Kávétejszínnel szakítottak Szandi elmondása alapján (Fotó: Instagram)

Kisfiuk hogy viseli édesapja kimaradásait?

Ami a kisfiukat illeti, Kunu Márió felesége őszintén beszélt arról is, hogyan hat rá az egész helyzet.

Hétvégente szokta elvinni a gyereket. Most a születésnapok miatt másképp alakult, de általában tartjuk a rendszert. Hiányzik neki az apukája, megvan köztük a kapcsolat, csak szerintem nem kellene együtt buliznia.

Nyitott-e már új kapcsolatra?

Alexandra őszintén beszélt arról is, hogyan viseli ezt a feszült és érzelmileg megterhelő időszakot. Mint mondta, a történtek ellenére próbál megőrizni minden erejét és nyugalmát, hiszen felelősséggel tartozik a kisfiáért, és nem engedheti meg magának, hogy a körülötte zajló zűrzavar teljesen feleméssze.