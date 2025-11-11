Mindenkit megtévesztett: Kunu Márió lánykérése hatalmas hazugság

Kunu Márió szerelmi élete régóta foglalkoztatja a nagyközönséget. Miután véget vetett tizenegy évig tartó házasságának gyermeke édesanyjával, Kunu Alexandrával, nem bánkódott sokáig, hamar talált egy új partnert.

Kunu Márió sokkolta rajongóit (Fotó: Facebook)

Kunu Márió lánykérésével mindenkit átvert

A zenész legújabb fogása egy nála jóval fiatalabb modell, Czakó Emília, akit mindenki csak Kávétejszín néven ismer.

A fiatal lányról korábban az a hír járta, hogy Sziklai Matyival alkot egy párt, miután szerepelt a BSW zenekar videoklipjében, mostanra azonban nyíltan felvállalta kapcsolatát Kunu Márió énekessel.

A botrányhős előadó tizenegy év együttlét után, csúnya szakítással vetett véget házasságának, Szandi sosem tudta megbocsátani férje hűtlenségét. A fiatal Emília azonban nem ad a pletykákra, kitart szerelme mellett.

Noha a kettejük kapcsolata sosem volt felhőtlen, nemrégiben köztük is felröppent a szakítás gyanúja. Kávétejszín ugyanis letörölte közös fotóit Márióval. A rajongók szerint ennek az oka az lehetett, hogy az énekes újra összejött előző szerelmével.

Azóta ez az állítás is megdőlt: Kunu Márió és barátnője Zanzibárra utaztak, ahonnan bejelentkeztek egy nem is akármilyen képpel. Emília kezén egy hatalmas eljegyzési gyűrű fénylett.

Kunu Márió Kávétejszínnel romantikázott Zanzibáron (Fotó: Instagram)

Esküvőről szó sincs

Persze nem mindenki tudott osztozni a szerelmesek örömében, hiszen Márió egyszerre lett férjjé és vőlegénnyé. Botrányos válása még közel sem ért a végére, emiatt sokan bírálták, hogy máris feltette a nagy kérdést barátnőjének.

Eddig sem a zenész, sem a modell nem osztott meg bővebb információt a jegyességről, egészen mostanáig. Márió egy interjú keretein belül mesélt a Borsnak és sokkoló vallomást tett.

Igazából videoklipet forgattunk, ahhoz kellett a gyűrű. Nem volt lánykérés

– vallotta be az igazságot, majd hozzátette, hogy ettől függetlenül együtt vannak Emíliával és minden a legnagyobb rendben van köztük.

Márió arról is mesélt lapunknak, hogy a rengeteg veszekedés után milyen viszonyban van volt párjával:

Szandival hullámzó a kapcsolatunk, de a gyerek miatt természetesen mindig tartjuk a kapcsolatot. Miatta igyekszünk jó viszonyt ápolni egymással, próbálunk változtatni.

Nem lehet könnyű egyensúlyozni a család és egy új párkapcsolat között, a „Rajosan” énekese dacára a nehézségeknek azonban mégis megpróbálja. Egy biztos: Márió zavaros szerelmi élete még sokáig talány lesz a követőinek.