Mindenkit megtévesztett: Kunu Márió lánykérése hatalmas hazugság

lánykérés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 20:00
döbbeneteshazugságkunu márió
Bombaként robbant a hír, miszerint az énekes megkérte új barátnője kezét. A romantikus képekről azonban kiderült, hogy pusztán átverés, Kunu Márió cselesen megtévesztette rajongóit.
Bors
A szerző cikkei

Kunu Márió szerelmi élete régóta foglalkoztatja a nagyközönséget. Miután véget vetett tizenegy évig tartó házasságának gyermeke édesanyjával, Kunu Alexandrával, nem bánkódott sokáig, hamar talált egy új partnert.

Kunu Márió lánykérése hazugság
Kunu Márió sokkolta rajongóit (Fotó: Facebook)

Kunu Márió lánykérésével mindenkit átvert

A zenész legújabb fogása egy nála jóval fiatalabb modell, Czakó Emília, akit mindenki csak Kávétejszín néven ismer.

A fiatal lányról korábban az a hír járta, hogy Sziklai Matyival alkot egy párt, miután szerepelt a BSW zenekar videoklipjében, mostanra azonban nyíltan felvállalta kapcsolatát Kunu Márió énekessel.

A botrányhős előadó tizenegy év együttlét után, csúnya szakítással vetett véget házasságának, Szandi sosem tudta megbocsátani férje hűtlenségét. A fiatal Emília azonban nem ad a pletykákra, kitart szerelme mellett.

Noha a kettejük kapcsolata sosem volt felhőtlen, nemrégiben köztük is felröppent a szakítás gyanúja. Kávétejszín ugyanis letörölte közös fotóit Márióval. A rajongók szerint ennek az oka az lehetett, hogy az énekes újra összejött előző szerelmével.

Azóta ez az állítás is megdőlt: Kunu Márió és barátnője Zanzibárra utaztak, ahonnan bejelentkeztek egy nem is akármilyen képpel. Emília kezén egy hatalmas eljegyzési gyűrű fénylett.

Kunu Márió sokkoló vallomást tett
Kunu Márió Kávétejszínnel romantikázott Zanzibáron (Fotó: Instagram)

Esküvőről szó sincs

Persze nem mindenki tudott osztozni a szerelmesek örömében, hiszen Márió egyszerre lett férjjé és vőlegénnyé. Botrányos válása még közel sem ért a végére, emiatt sokan bírálták, hogy máris feltette a nagy kérdést barátnőjének.

Eddig sem a zenész, sem a modell nem osztott meg bővebb információt a jegyességről, egészen mostanáig. Márió egy interjú keretein belül mesélt a Borsnak és sokkoló vallomást tett.

Igazából videoklipet forgattunk, ahhoz kellett a gyűrű. Nem volt lánykérés

 – vallotta be az igazságot, majd hozzátette, hogy ettől függetlenül együtt vannak Emíliával és minden a legnagyobb rendben van köztük.

Márió arról is mesélt lapunknak, hogy a rengeteg veszekedés után milyen viszonyban van volt párjával: 

Szandival hullámzó a kapcsolatunk, de a gyerek miatt természetesen mindig tartjuk a kapcsolatot. Miatta igyekszünk jó viszonyt ápolni egymással, próbálunk változtatni.

Nem lehet könnyű egyensúlyozni a család és egy új párkapcsolat között, a „Rajosan” énekese dacára a nehézségeknek azonban mégis megpróbálja. Egy biztos: Márió zavaros szerelmi élete még sokáig talány lesz a követőinek.

 

