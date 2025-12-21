Ittasan vezetett Majka, előkerült a drámai utolsó felvétel - Heti TOP

A 2021. december 6-án elhunyt Kóbor János lánya, Kóbor Léna a zenei karrierje mellett 2023-ban debütált a Gyöngyhajú lány című Omega musicalban, és azóta is elsöprő sikerrel játssza Kriszta szerepét. Igen ám, de december 13-án, szombaton hiába várta őt a lendvai közönség.

Kóbor Léna a „Gyöngyhajú lány balladája” című musicalben, a fertőrákosi barlangszínházban (Fotó: Máté Krisztián)

Kóbor Léna súlyos betegen feküdt otthon

Az ExperiDance Produkció aznap délelőtt a Facebookon jelentette be, hogy Kóbor János lánya súlyos beteg lett, ezért az előadást kénytelenek voltak elhalasztani. Léna betegsége mellett Lux Ádám színész is gyengélkedett, ezért semmi esély nem volt arra, hogy a nézők láthassák a darabot. A fiatal énekesnő tüdőgyulladást kapott, az esettel kapcsolatban a Borsnak nyilatkozott.

Drámai utolsó fotó került elő Fábián Juliról

Galler András videókliprendező, művésznevén Indián, azok közé tartozik, akik élete utolsó időszakában dolgozhattak együtt a pótolhatatlan Fábián Julival. Indián 2017 nyarán még együtt forgatott az énekesnővel, munka közben pedig készített is róla egy werkfotót, ami csak később, Fábián Juli halála után nyert értelmet. A furcsaság az volt benne, hogy Galler szerint nyár volt, mégis brutális viharfelhők jelentek meg mögötte, a kép elkészülte után pedig kitisztult az ég. Mivel Juli 2017 decemberében halt meg, a fotó így még drámaibb értelmet nyert.

Galler András készítette ezt a dráma fotót Fábián Juliról, 2017 nyarán (Fotó: Galler András)

Kínos pillanat a Tv2 stúdiójában

Nem minden licit zajlik a tervek szerint a TV2 stúdiójában. Erre bizonyíték a Kincsvadászok egyik eheti adása is. Történt ugyanis, hogy egy igencsak giccses csillár érkezett a műsorba, ami nem igazán győzte meg a Kincsvadászokat. Molnár Viktor ugyanis rögtön licitálni kezdett a műtárgyra, aztán meglepődve tapasztalta, hogy senki nem reagál semmit. Gyakorlatilag mindenki kiszállt, még mielőtt beszállt volna. Mondanunk sem kell, hatalmas nevetés tört ki a felvételen. Molnár Viktor azonban valamiért látott benne fantáziát: mint magyarázta, kategóriájában egész szép darab. Mint kiderült, a csillár nászajándék volt még az ötvenes évek elején.

Majka ittas vezetése

Az ózdi rapper a közösségi oldalán tudatta, hogy az idei nehéz év zárására koccintottak, majd beült a volán mögé, a rendőrök pedig nem sokkal később igazoltatták.

"Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség!"

– fogalmazott a rapper.