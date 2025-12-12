Kiderült: így készülnek a karácsonyra Király Viktorék

Közeleg a karácsony, a hétvégén már a harmadik adventi gyertyát, az öröm gyertyáját gyújthatjuk meg, ami azt jelenti, hogy már túl vagyunk az ünnepi várakozás felén. Érthető hát, hogy hazai sztárjaink, celebjeink is izgatottan készülnek családjaikkal karácsonyra. Ez alól Király Viktor és Király-Virág Anita sem kivétel. A házasok ráadásul fiuknak, Kolennek minden reggelre egy különleges meglepetéssel készülődnek egészen szenteste napjáig.

Király Viktor elárulta, miként készülnek a karácsonyra Fotó: Markovics Gábor / Bors

Karácsonyi manó jár Király Viktoréknál

A Király házaspár mindennapjait ugyanis egy bizonyos karácsonyi el manó dobja fel, aki minden reggel valami kis csínytevéssel, rosszasággal várja a felébredő Kolent.

Be szokott hozzánk költözni december elsejétől, és onnantól karácsonyig minden nap, minden reggel valami csíny, valami rossz dolog várja a kisfiunkat

– árulta el Anita a Mokka reggeli vendégeként.

Minden reggel olyan csínytevések vannak, hogy néha még én is meglepődök

– tette hozzá az énekes azok után, hogy elárulták: az elf a minap nutellát kent a wc-be.

Anita azt is felfedte: az inspirációt a csínytevésekre a netről szerzi, de van, amikor továbbgondolja. A rosszaságok "elkövetéséről" pedig videókat készít, amellyel rajongóit is boldogítja. Kiemelte: Kolen imádja az elf dolgait.