Király Linda vallomása: „Egészséges párkapcsolatban élek”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 08:30
A múltbeli fájdalmakból építkezik a népszerű énekesnő. Király Linda szakított gyermekkori szerelmével, ám azóta újra boldog, „egészséges" párkapcsolatban van.
Király Linda sok szívfájdalom után végre boldog párkapcsolatban él. Sőt, mostanra a korábbi párkapcsolatait is sikerült feldolgoznia. Most szerelmes, ám a szerencsés férfi kilétét nem fedte fel, de izgalmas titkot árult most el a párkapcsolatáról.

Király Linda
Király Linda párja kilétét még homály fedi, de az énekesnő most érdekes titkot mesélt a szerelmi életéről (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Király Linda párkapcsolatáról vallott

Az énekesnő nagy változásokon esett át az elmúlt időszakban: Király Linda fogyása igencsak említésre méltó, ráadásul tavaly összejött gyermekkori szerelmével, Simonnal. Ám jó ideje nem beszélt már erről a kapcsolatról, s ez nem véletlen: nemrég elárulta, hónapokkal ezelőtt lezárták a románcukat.

Azóta azonban újra rátalált a szerelem Király Lindára, aki hamarosan új lemezzel érkezik, amiről már meg is érkezett egy kis ízelítő, a „Te meg én”. Az érzelmek, az érzései mögött rejlő mögöttes tartalmak nagyon elkezdték érdekelni, elmerült a lélekbúvárkodás világában is.

Elkezdtem pszichológiát tanulni nemrég. Hosszútávon szívesen foglalkoznék gyerekekkel, tehetséges fiatalokkal. Én is zeneiskolába jártam, és tudom, hogy az egy dolog, hogy a zenei »kötelezőt« megtanuljuk. De hogy lelkileg ezt hogyan lehet ezt feldolgozni: ha esetleg nem jön össze, vagy épp azt, hogy ha sikerül belecsöppenni a szakmába – ezzel nem foglalkoznak

– vélekedett a Petőfi Rádióban nyilatkozva, majd hozzátette:

Ez is érdekel, de sok időt töltök a kutyámmal, és van szerelem is. Kisimultam” – mosolygott Király Linda a szerelmi életéről vallva.

Kielemezte a múltbeli hibákat

Fel kellett dolgoznom magamban, hogy hogy álltam a kapcsolatokhoz. A »Te meg én« arról szól, hogy van egy pont a kapcsolatban, amikor a vége felé haladunk és az ember nem akarja tudatosan felfogni, hogy vége. És mindent idealizálunk, szépnek-jónak kezdjük látni és reménykedünk. Ehhez nagyon mélyre kellett másznom, hogy megtudjam, hogy bizonyos kapcsolatokban miért volt, hogy ilyen szépnek láttam, pedig kívülről nem volt az – merült el pszichológiai kérdésekben Király Viktor testvére.

Ahhoz, hogy egészséges párkapcsolatban legyünk, nem elég 50-50 százalékot beleadni, hanem kell 100-100 százalék, hogy egymást építsük, egymást emeljük. Ehhez muszáj feldolgozni azokat a tanításokat, amiket az előző kapcsolatok adtak. Ez a dal pont erről a feldolgozásról szól. Hálát adok nekik és a tanításuknak, bármennyire voltak ezek fájdalmas és nehéz időszakok. Ezért köszönet annak az időszaknak. Mert pont emiatt tudok egészséges kapcsolatban lenni.”

Szerintem ezt ünnepelni kell, ezért érdemes élni, a szeretetért, szerelemért.

 

