Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kálloy Molnár Péter halálhíre feketére festette a hetet

Kálloy Molnár Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 20:30
gyásztop 5Kincsvadászokbetegség
Hétfő délután érkezett a hír, hogy az ikonikus színművész váratlanul elhunyt. És bár azóta Kálloy Molnár Péter halálának oka is kiderült, Szinetár Dóra összeomlása és Fejes Tamás milliói mégis beelőzték. Mutatjuk a hét legolvasottabb sztárhíreit.
Niki
A szerző cikkei

Hétfő délután szinte futótűzként söpört végig a magyar sztárvilágon a lesújtó hír: Kálloy Molnár Péter meghalt. A művész ugyan beteg volt, de állapota stabilnak tűnt, így mindenkit váratlanul ért a tragédia. A színészt azóta az egész ország gyászolja így nem csoda, hogy heti legolvasottabb híreink is szinte csak róla szólnak. Mutatjuk is őket!

Kálloy Molnár Péter
Csak néhány nappal halála utána derült, hogy Kálloy Molnár Péter miben halt meg, kollégái azóta sem tértek napirendre a váratlan tragédia felett (Fotó: Vígszínház)

Kálloy Molnár Péter betegsége ugyan közvetlen kollégái körében köztudott volt, de a nagy nyilvánosságnak csak később árulták el mitől szenvedett. Bár Kálloy Molnár Péter családja a bejelentés után is csak annyit árult el, hogy gyors lefolyású, súlyos betegséggel küzdött, de utólag kiderült, hogy valószínűleg hasnyálmirigyrákkal küzdhetett.

Ma is alig hiszük, hogy Kálloy Molnár Péter elhunyt

Az első hír az Alma Együttes Facebook oldalán jelent meg a szívszorító veszteségről, amit a legtöbb rajongó és kolléga először el sem akart hinni. Később az MTI is hivatalos közleményt adott ki, majd a Vígszínház is hosszú posztban búcsúzott, így kénytelenek voltunk elfogadni, hogy a tragédia valóban bekövetkezett. 

Szinetár Dóra
Szinetár Dóra Kálloy Molnár Péterről szóló sorai mindenki szemébe könnyeket csalnak (Fotó: Máté Krisztián)

Szinetár Dóra csaknem összeomlott

Természetesen nyilvánosan gyászoló barátok és kollégák közül Szinetár Dóra sem maradhatott ki, akinek soraitól mindenki torka összeszorul. Az énekes-, színésznőt nagyon mélyen érintette ez a súlyos veszteség, amiből képtelen felocsúdni. Dóra valószínűleg Kálloy Molnár Péter temetésén is részt vesz majd, ahogy számos más kolléga is.

Kovács Áron elárulta, min dolgozott Kálloy Molnár Péter

A műsorvezető egyike volt azoknak, akik az utolsó hetekben együtt dolgoztak a művésszel, legújabb projektjén, egy improvizációs Activity előadáson. És bár tudtak a betegségéről, de lendülete és energiája alapján azt gondolták, barátjuknak még évei vannak hátra. Kovács Áron Kálloy Molnár Péterrel töltött heteit is felidézte nekünk.

Kovács Áron mindent meg fog tenni, hogy Kálloy Molnár Péter felesége és gyerekei ne szenvedjenek hiányt semmiben (Fotó: László Szabolcs / hot magazin!)

Néhány boldog pillanat a gyász közepette

Bár a hetet a gyász szomorúsága uralta, a Kincsvadászok és a Tankcsapda Fejes Tomija néhány vidám pillanatot is tudtak csempészni a tévénézők életébe. A dobos ugyanis egy izgalmas licitháborúban szerzett meg egy nem mindennapi tárgyat, amiért ráadásul a Kincsvadászok történetének második legmagasabb árát fizette, ezzel maga mögé utasítva Fodor Zsóka arany karkötőjét. Innen megtudhatod, mit vett.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu