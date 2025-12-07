Kálloy Molnár Péter halálhíre feketére festette a hetet

Hétfő délután szinte futótűzként söpört végig a magyar sztárvilágon a lesújtó hír: Kálloy Molnár Péter meghalt. A művész ugyan beteg volt, de állapota stabilnak tűnt, így mindenkit váratlanul ért a tragédia. A színészt azóta az egész ország gyászolja így nem csoda, hogy heti legolvasottabb híreink is szinte csak róla szólnak. Mutatjuk is őket!

Csak néhány nappal halála utána derült, hogy Kálloy Molnár Péter miben halt meg, kollégái azóta sem tértek napirendre a váratlan tragédia felett (Fotó: Vígszínház)

Kálloy Molnár Péter betegsége ugyan közvetlen kollégái körében köztudott volt, de a nagy nyilvánosságnak csak később árulták el mitől szenvedett. Bár Kálloy Molnár Péter családja a bejelentés után is csak annyit árult el, hogy gyors lefolyású, súlyos betegséggel küzdött, de utólag kiderült, hogy valószínűleg hasnyálmirigyrákkal küzdhetett.

Ma is alig hiszük, hogy Kálloy Molnár Péter elhunyt

Az első hír az Alma Együttes Facebook oldalán jelent meg a szívszorító veszteségről, amit a legtöbb rajongó és kolléga először el sem akart hinni. Később az MTI is hivatalos közleményt adott ki, majd a Vígszínház is hosszú posztban búcsúzott, így kénytelenek voltunk elfogadni, hogy a tragédia valóban bekövetkezett.

Szinetár Dóra Kálloy Molnár Péterről szóló sorai mindenki szemébe könnyeket csalnak (Fotó: Máté Krisztián)

Szinetár Dóra csaknem összeomlott

Természetesen nyilvánosan gyászoló barátok és kollégák közül Szinetár Dóra sem maradhatott ki, akinek soraitól mindenki torka összeszorul. Az énekes-, színésznőt nagyon mélyen érintette ez a súlyos veszteség, amiből képtelen felocsúdni. Dóra valószínűleg Kálloy Molnár Péter temetésén is részt vesz majd, ahogy számos más kolléga is.

Kovács Áron elárulta, min dolgozott Kálloy Molnár Péter

A műsorvezető egyike volt azoknak, akik az utolsó hetekben együtt dolgoztak a művésszel, legújabb projektjén, egy improvizációs Activity előadáson. És bár tudtak a betegségéről, de lendülete és energiája alapján azt gondolták, barátjuknak még évei vannak hátra. Kovács Áron Kálloy Molnár Péterrel töltött heteit is felidézte nekünk.

Kovács Áron mindent meg fog tenni, hogy Kálloy Molnár Péter felesége és gyerekei ne szenvedjenek hiányt semmiben (Fotó: László Szabolcs / hot magazin!)

Néhány boldog pillanat a gyász közepette

