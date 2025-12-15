Becca és Andris új szintre emelik a kapcsolatukat: a TV2 sztárjai karácsonyra tervezik a nagy pillanatot

A Házasság első látásra 2025-ös évadában a nézők még Becca és Zsolt szerelméért szurkoltak, ám a műsor után elváltak útjaik. De az énekesnő ezt egy cseppet sem bánja, hiszen váratlanul rátalált a nagy szerelem, a Házasság első látásra 1. évadának Casanovája, Andris személyében. A pár azóta nagyon boldog együtt, és bár kezdetben lassan haladtak, máris fontos mérföldkőhöz érkeztek, amiről most a DJ mesélt lapunknak.

A Házasság első látásra Andris és Becca számára mégis szerelmet hozott, bár nem úgy, ahogy várták (Fotó: Instagram)

Bár Deák Rebeka és Kabai Andris még csak néhány hónapja alkotnak egy párt, de úgy érzik, máris eljött az ideje annak, hogy egymás családjával is találkozzanak. Sőt, ez Andris szüleivel már meg is történt, de Becca családja még nem ismeri a lány új választottját. A lemezlovas most elárulta, mikor kerül sor a nagy találkozásra.

„Rebeka már találkozott a szüleimmel, mert volt egy váratlan látogatásuk, pedig ők Németországban élnek, de így szerencsére már volt erre alkalom. Egyébként a december 24-ét, tehát a Szentestét kint is töltjük majd náluk, de így Rebekának ebből a szempontból kicsivel könnyebb dolga lesz, hiszen már van egy lépés előnye. Én még nem ismerem személyesen az ő szüleit, de természetesen már sokat hallottunk egymásról, így a maga nemében várom is, hogy karácsonykor végre találkozzunk” – vallotta be Andris.

A Házasság első látásra sztárja nem fél az apóstól

Bár nem minden pasinak van egyszerű dolga, ha kedvese édesapjáról van szó, hiszen a lányos apukák olykor hajlamosak túlfélteni még a felnőtt gyermeküket is, Andrisnak azonban ilyesmi meg sem fordul a fejében, amikor Deák Rebeka szüleiről van szó.

Én egy nagyon nyitott személyiség vagyok, hamar megtalálom a közös hangot mindenkivel. De egyébként is Rebekából indulok ki, mert valószínűleg a szülei is hasonlóak lehetnek, mint ő, hiszen ők nevelték. Ezek alapján pedig azt gondolom, hogy a szülei kedvesek, és lazább beállítottságúak lehetnek, akikkel könnyen szót értünk majd, úgyhogy ilyen szempontból nem izgulok

– fejtette ki a gondolatait a DJ.

„Ráadásul, ha azt elfogadták, hogy hozzáment egy idegenhez, akkor csak nem lehetek olyan rossz helyzetben” – tette még hozzá nevetve.