A Házasság első látásra Andrisa megszólalt a Borsnak Beccáról: „Hosszú távra tervezünk"

A Házasság első látásra 2025-ös évadának végén Kármen és Dani párosa volt az egyetlen, akik a folytatás mellett döntöttek, de Rebeka és Zsolt is megfogadták, hogy a válás ellenére újrakezdik az ismerkedést. Azóta azonban jó néhány hónap eltelt, és végül mindkét pár szakított, viszont Beccára időközben rátalált az igazi szerelem. Deák Rebeka Kabai Andrissal, a Házasság első látásra 1. évadának szívtiprójával jött össze, akivel úgy tűnik, boldogabb mint valaha. A Borsnak most Dávid Petra volt férje mesélt.

A Házasság első látásra Becca dalaira is hatással volt, exférjével is születtek közös szerzemények

A Házasság első látásra szereplői között ránézésre szinte dúl a szerelem, amit mindketten meg is erősítettek. A fiatalok úgy érzik, ez most más, mint bármi, amiben eddig részük volt, amiben az is közrejátszott, hogy a kezdeti titkolózás miatt lehetőségük volt külső behatások nélkül csak egymásra koncentrálni.

Egyrészről izgatottan vártuk, hogy bejelenthessük a kapcsolatunkat, másrészről viszont szerettük azt az időszakot, amikor még csak magunkénak tudhattuk ezt az egészet. Egyébként nincs konkrét időpont, ahonnan számítjuk, hogy együtt vagyunk, mert ez folyamatában alakult ki. Nagyon sok mindenben egyformán gondolkodunk, és ezt nagyon jó megélni, mert hiába tartja a mondás, hogy az ellentétek vonzzák egymást, az szerintem csak rövidtávon izgalmas. Hosszútávon az ember azt keresi, akivel megegyezik, és mi abszolút hosszútávra tervezünk

– kezdte Andris.

„Nyilván lesznek, akik szkeptikusak vagy nincsenek jó véleménnyel rólunk, de ezekkel nem szeretnénk foglalkozni. Ráadásul mivel a műsor kapcsán van egy úgymond közös, vagy legalábbis hasonló múltunk, az mindkettőnket megedzett, ha a külső véleményekről van szó, szóval megtanultuk, hogy mindenki mindenbe bele akar szólni, és ezt jól fogjuk kezelni” – tette hozzá.

Kabai Andris és Becca a zene szeretete miatt is jól tudnak kapcsolódni, sőt hamarosan egy közös dallal is készülnek a rajongóiknak (Fotó: Archív / hot magazin!)

A Házasság első látásra Rebeka számára mégis meghozta a boldogságot

Igaz valószínűleg maga Becca sem számítottra, hogy ilyen formában fogja megtalálni a szerelmet a műsor által, de természetesen mindketten nagyon boldogok, hogy így alakult. Sőt, valószínűleg ha a Házasság első látásra pszichológusai rendelik őket egymás mellé, annak nem ez lett volna a vége.

Beszélgettünk már erről, és nagyon nehéz megmondani, hogy mi lett volna, ha. Ha a saját évadomra gondolok, annak a forgatása már több mint két éve volt és akkor még az én személyiségfejlődésem is teljesen máshol tartott. Valamiért ennek most kellett kialakulni

– jelentette ki a DJ.