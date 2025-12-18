Gáspár Zsolti is kiáll a békéért: Hát mi zajlik itt a világban?

A világ épeszűbb felén milliók kapták fel a fejüket, amikor néhány napja a NATO főtitkár kimondta, mit is gondol a békéről és mit a háborúról. Maradjunk annyiban, hogy Mark Rutte egyértelművé tette, ő bizony a háború pártján áll. „Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, mint amelyet nagyszüleink és dédszüleink is átéltek!” – fogalmazott nyíltan a főtitkár. Szavai alaposan felborzolták a kedélyeket, mondhatni nem sokan örültek a politikus „karácsonyi ajándékának”. Idehaza is sokan emelték fel szavukat Rutte agymenésével kapcsolatban. Hajdú Péter és Aurelio után most Gáspár Zsolti is megszólalt a minimum vérlázító kijelentés kapcsán.

Gáspár Zsolti, Hajdú Péter és Aurelio is az elsők között emelték fel szavukat a NATO főtitkár kijelentésével szemben (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti: „A mi gyermekeinket ne vigyék sehová!”

„Hát mi zajlik itt a világban? Háborúra készül most a NATO is? Nem háborúra kell készülni, hanem küzdeni a békéért! Mi nem akarunk háborúzni senkivel! Se Oroszországgal, se mással!”

A mi gyermekeinket ne vigyék sehová! Én nem akarom, hogy a gyermekeink háborúba menjenek és rettegésben éljünk!

„Együtt kell lennünk és azon dolgoznunk, hogy világbéke legyen. Nem háború kell, hanem béke!” – fogalmazott a Farm VIP gazdája a TikTokra feltöltött friss videójában.

Hajdú Péter: „Hogy mondhat ilyet a NATO-főtitkára?”

Hajdú Péter az elsők között fejtette ki mit is gondol arról, hogy a NATO főtitkára szerint Európa öt éven belül háborúban fog állni Oroszországgal: „Márk Rutte a NATO-főtitkárra olyan kijelentést tett, amit, ha nem a saját fülemmel hallok, nem hiszem el. Nézzétek csak! Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amint amelyet nagyszüleink és dédszüleink is átéltek. Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már is veszélyben vagyunk” – kezdte videójában Hajdú Péter, majd így folytatta: „Tehát, a NATO-főtitkára, Márk Rutte egy lehetséges háborút vizionált Oroszország és Európa között. A pofám leszek, hogy mondhat ilyet a NATO-főtitkára? Főleg most, amikor a szeretet, a béke és a gyermekeink jövője kellene, hogy a legfontosabb legyen. Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, mint amelyet nagyszüleink és dédszüleink is átéltek. Gyerekek, tényleg ezt akarjuk hallani karácsony előtt? Tényleg erre van szükségünk? Nem lenne jobb szeretetben, békében és boldogságban várni a szeretet ünnepét?” - fejtette ki álláspontját Hajdú Péter.