Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már a brit vezérkari főnök is háborúval riogat

háború
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 14:59
Nagy-Britanniahadsereg
Egyre több ország katonai vezetője beszél arról, hogy elkerülhetetlen a háború, amelyre az európai családoknak is fel kell készülnie.

Egyre több ország katonai vezetője beszél arról, hogy elkerülhetetlen a háború, amelyre az európai családoknak is fel kell készülnie. "Nagy-Britanniának sürgősen erősítenie kell védelmi felkészültségét, különösen az Oroszországból érkező fenyegetésekkel szemben" – hangsúlyozta Richard Knighton légimarsall, a brit védelmi vezérkar főnöke. A katonai vezető szerint a konfliktusok kockázata nő, ezért a társadalom egészének, az iparnak és a kormánynak is gyorsabban és határozottabban kell reagálnia – számol be az esetről cikkében a Reuters.

Egyre nagyobb a háborús készülődés  Fotó: Unsplash

Knighton éves előadásában arra figyelmeztetett: az orosz vezetés egyértelmű célja a NATO megkérdőjelezése és gyengítése. Mint fogalmazott, a szövetségesek körében egyre világosabb, hogy az Oroszország jelentette kockázat folyamatosan nő, miközben Európa még mindig keresi a módját annak, miként pótolja az Egyesült Államok szerepének esetleges csökkenését. Donald Trump elnök álláspontja szerint ugyanis a kontinensnek nagyobb részt kell vállalnia a NATO hagyományos védelmi képességeiből, ami különösen érzékeny időszakban merül fel, amikor az orosz–ukrán béketárgyalások továbbra is feszült légkörben zajlanak. 

A brit vezérkari főnök kiemelte: Nagy-Britannia eddig kevésbé érezte közvetlenül az orosz fenyegetést, mint több európai szövetségese. Ezek az országok már jelentősen növelték védelmi beszerzéseiket, sőt egyes esetekben visszatértek a kötelező katonai szolgálathoz is. Moszkva ugyanakkor továbbra is azt állítja, hogy nincs terve a NATO megtámadására. Knighton szerint a legfőbb cél továbbra is a háború elkerülése, ehhez azonban hiteles elrettentő képességekre van szükség. 

Ennek érdekében több embert kell ösztönözni arra, hogy a reguláris hadseregben vagy a tartalékos állományban szolgáljon.

Emellett elengedhetetlen az ipari fegyvergyártási kapacitások bővítése, a készletek feltöltése, valamint a védelmi ipar számára szükséges speciális készségek fejlesztése. A vezérkari főnök hangsúlyozta: véget kell vetni a fegyveres erők hosszú ideje tartó „kivéreztetésének”, és Nagy-Britanniának ismét vezető szerepet kell betöltenie a NATO-n belül. Ennek része az is, hogy az ország megnyerje a versenyt az új technológiák fejlesztésében és azok harci rendszerekbe történő gyors integrálásában. Beszéde zárásaként Knighton a társadalmi felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Fiaink és leányaink, kollégáink, veteránjaink mind szerepet fognak játszani: építeni, szolgálni, és ha szükséges, harcolni

– fogalmazott. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu