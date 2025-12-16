Hajdú Péter: „Ez nem lehet igaz!! Miért kell ez éppen karácsony előtt??! ”

Hajdú Péter reagált a közösségi oldalán Mark Rutte, NATO főtitkár nemrég tett nyilatkozatára, amiben arról beszélt, hogy Európa 5 éven belül háborúzni fog.

Hajdú Péter / Fotó: Markovics Gábor / Bors

„HMárk Rütte a NATO-főtitkárra olyan kijelentést tett, amit, ha nem a saját fülemmel hallok, nem hiszem el. Nézzétek csak! Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amint amelyet nagyszüleink és dédszüleink is átéltek. Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már is veszélyben vagyunk.” – kezdte videójában Hajdú Péter.

„Tehát, a NATO-főtitkára Márk Rütte egy lehetséges háborút vizionált Oroszország és Európa között. A pofám leszek, hogy mondhat ilyet a NATO-főtitkára? Főleg most, amikor a szeretet, a béke és a gyermekeink jövője kellene, hogy a legfontosabb legyen. Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, mint amelyet nagyszüleink és dédszüleink is átéltek. Gyerekek, tényleg ezt akarjuk hallani karácsony előtt? Tényleg erre van szükségünk? Nem lenne jobb szeretetben, békében és boldogságban várni a szeretet ünnepét?” - fejtette ki álláspontját Hajdú Péter.

Íme Hajdú Péter véleménye: