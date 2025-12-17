"Szerelmes vagyok beléd" – PSG Ogli mindenét odaadná Köllő Babettért: videón a kellemetlen vallomás

PSG Ogli a TikTokon vált ismertté fényűző életmódjával, luxusautóival, és drága ruháival. Szókimondó és provokatív stílusának köszönhetően hatalmas követőtáborra tett szert. Most Hajdú Péter Beköltözve című műsorában láthatjuk, ahol több érdekességet oszt meg az életéről, és egy szerelmi vallomásra is sor kerül.

PSG Ogli a Kőgazdag fiatalokban is szerepelt (Fotó: Ripost)

PSG Ogli bőkezűen osztogatja a vagyonát

A Beköltözve című műsorban Ogli elmondta, hogy volt egy időszak az életében, amikor a bulizásba és a szórakozásba menekült.

Ez egy jó időszaka volt az életemnek, mindenhol a csajok voltak. Tisztelet a kivételnek, de egy ilyen buli alkalmával, mindig én fizettem a lányok italát

– mondat Olivér. Ezek után felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon egy-egy ilyen alkalommal mennyi pénzt költhetett el Ogli?

Ez bizony Pétert is érdekelte. „Mennyi pénz vittél magaddal ezekre a bulikra?” – tette fel a kérést Peti, amire megdöbbentő válasz érkezett: „150-200 ezer forintot, amiből 10 ezer forintot vittem haza” – válaszolta Ogli.

PSG Ogli úgy gondolta, hogy eltűnik a világ elől

PSG Ogli a Sztárboxban is megfordult, ahol a ringbe szállás előtt komoly sérülést szenvedett, ezért ki kellett maradnia a versenyből. Ez az eset mélyen megérintette:

Szégyelltem magamat! Pedig nem az én hibám volt, hiszen lesérültem. Otthon 20-30 ezer üzenet fogadott, ezek után másodpercenként, több héten keresztül érkeztek a csúnya kommentek, hogy „feladtad”, „egy pofonos..."

– mondta Olivér, aki ezek után úgy gondolta, hogy eltűnik a világ elől. Hajdú Péter is elcsodálkozott, hogy Oglit ennyire megviselték az ott történtek. Ha nem is a boksz világában, de PSG Ogli végzettég nélkül is el tudott helyezkedni. Ugyanis sokan tudhatják, hogy Olivér abbahagyta a középiskolát. „A szüleim is megmondták, hogy csináljam meg, de én nem akartam. Hallgattam, hogy „megfogod bánni”, „nem tudsz majd elhelyezkedni”, de én mégis el tudtam” – mondta Ogli, aki szerint teljesen felesleges a középiskola.

PSG Ogli a Sztárbox után el akart tűnni a világ elől (Fotó: Ripost)

Hihetetlen szerelmi vallomás

Hajdú Péter Beköltözve című műsora közben jött egy olyan fordulat, ami bárkit meglepne. PSG Ogli üzenetben vallott szerelmet Köllő Babettnek. Olivér ezt írta:

Nem tudom, hogy van ez pontosan, de szerintem szerelmes vagyok beléd.

Az elküldött üzenetet, még a nézőknek is megmutatták a hiteleség kedvéért. Vajon csak egy kihívás része volt a vallomás? Akár mi is az igazság, a történtek igazán meglepőre sikerültek.