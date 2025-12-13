Sokat tanultál, megérdemled a sikert - üzentek az emberek Gáspár Evelinnek

Komoly támadások érték Gáspár Evelint az elmúlt napokban, miután közösségi oldalán megosztott egy videót, amelyen az látható, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter delegációjával együtt diplomáciai útra indult Moszkvába. A felvétel gyorsan elterjedt, sokan pedig azonnal találgatni kezdtek, mi dolga lehet Evelinnek a delegációban, és nem kevesen kemény, bántó kommentekkel illették őt – többnyire névtelen profilok mögé bújva.

Gáspár Evelin Moszkvába utazott (Fotó: Markovics Gábor)

Gáspár Evelin Szijjártó Péter kommunikációs stábjának a tagja

A találgatásoknak és sértegetéseknek azonban hamar vége szakadt: a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs osztályának szóvivője, Paczolay Máté megszólalt az ügyben, és egyértelmű üzenetet küldött mindazoknak, akik támadták Evelint. Nyilatkozatában tiszta vizet öntött a pohárba, világossá téve, miért vett részt az utazáson, és mi volt a szerepe a delegációban.

Gáspár Evelin a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg a miniszter közösségimédia-platformjait szerkeszti. Magyar és luxemburgi egyetemi végzettséggel, angol és francia felsőfokú nyelvvizsgával, egyéves európai parlamenti gyakorlattal, valamint kétéves televíziós szerkesztői múlttal helye van a csapatban. Örülünk, hogy nálunk dolgozik

- nyilatkozta Paczolay Máté.

Gáspár Győző megvédte a lányát

Nem maradt csendben Evelin édesapja, Gáspár Győző sem. A showman egy hosszabb Facebook-posztban reagált a történtekre, amelyben határozottan kiállt lánya mellett, és hangsúlyozta: teljesen indokolatlannak és elfogadhatatlannak tartja azt a gyűlölethullámot, amely Evelint érte. Bejegyzésében édesapaként és magánemberként is megszólalt, kemény szavakkal üzenve a támadóknak.

„Édesapaként mélyen felháborít, hogy a lányomat, Gáspár Evelint, azzal támadják, hogy összemossák a karrierjét a Győzike karakterrel. Gáspár Győző és Győzike két külön ember. Győző, aki este lefekszik, örül, szomorkodik – egy hétköznapi ember. Győzike pedig egy bohóc, egy szórakoztató figura, akit lehet szeretni vagy utálni, de ő csak egy szerep. Az, hogy Evelin eredményeit ezzel mossák össze, gusztustalan és figyelemhajhász dolog. Evelin tanult, két nyelvet beszél, és keményen dolgozott mindenért, amit elért. Nem érdemli meg, hogy a Győzike karakter miatt ítéljék meg. Aki gyűlöletet kelt, hogy kattintásokat vagy nézettséget szerezzen, az mások nevével él vissza. Én viszont büszke vagyok a lányomra. Ő a saját útját járja, és tudom, mennyi munka, küzdelem és kitartás van mögötte. A Győzike-show egy dolog, Evelin élete és karrierje pedig egy teljesen másik történet. Aki ezt nem érti meg, annak gratulálok – a lájkokhoz, amit mások nevével gyűjt. Büszke apa vagyok” - írta Gáspár Győző a közösségi oldalán.