Elhagyta az országot Gáspár Evelin, 60 fős delegációval utazott Moszkvába

moszkva
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 09:20
Gáspár Evelin a közösségi oldalán osztotta meg a részleteket.
Diplomáciai útra indult Moszkvába Gáspár Evelin, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában. Az influenszer a közösségi oldalán számolt be a részletekről, amelyben a kulisszák mögé is betekintést nyújtott.

20231125_Gaspar csalad_MG_0001
Elhagyta az országot Gáspár Evelin  / Fotó: Markovics Gábor

Moszkvába repült Gáspár Evelin

A videójában Evelin elmondta, hogy egy 60 fős delegációval, a magyar honvédség gépével utazott az orosz fővárosba, ahova végül hajnali kettőkor érkeztek meg. Az influenszer azt is elárulta, hogy a magyar delegáció bort, csokoládét és pezsgőt vitt ajándékba, illetve kiemelte, hogy a tolmács nagyon cukin beszélt magyarul.

Mutatjuk a felvételt!

 

