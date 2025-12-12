Elhagyta az országot Gáspár Evelin, 60 fős delegációval utazott Moszkvába

Diplomáciai útra indult Moszkvába Gáspár Evelin, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában. Az influenszer a közösségi oldalán számolt be a részletekről, amelyben a kulisszák mögé is betekintést nyújtott.

Elhagyta az országot Gáspár Evelin / Fotó: Markovics Gábor

Moszkvába repült Gáspár Evelin

A videójában Evelin elmondta, hogy egy 60 fős delegációval, a magyar honvédség gépével utazott az orosz fővárosba, ahova végül hajnali kettőkor érkeztek meg. Az influenszer azt is elárulta, hogy a magyar delegáció bort, csokoládét és pezsgőt vitt ajándékba, illetve kiemelte, hogy a tolmács nagyon cukin beszélt magyarul.

