Elhagyta az országot Gáspár Evelin, 60 fős delegációval utazott Moszkvába

Diplomáciai útra indult Moszkvába Gáspár Evelin, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában. Az influenszer a közösségi oldalán számolt be a részletekről, amelyben a kulisszák mögé is betekintést nyújtott.
A videójában Evelin elmondta, hogy egy 60 fős delegációval, a magyar honvédség gépével utazott az orosz fővárosba, ahova végül hajnali kettőkor érkeztek meg. Az influenszer azt is elárulta, hogy a magyar delegáció bort, csokoládét és pezsgőt vitt ajándékba, illetve kiemelte, hogy a tolmács nagyon cukin beszélt magyarul.
Mutatjuk a felvételt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.