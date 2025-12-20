„Nincs neki joga” – Fásy Ádám kiállt a Bors mellett Magyar Péterrel szemben

A Háborúellenes Gyűlés egyik legforróbb témája lapunk betiltása és Magyar Péter bírósági hadjárata. A Bors különszáma, amiben a háború mellett és ellen szóló érvek szerepelnek, nagyon szemet szúrt a baloldali politikusnak, aki perrel fenyegetőzött. Fásy Ádám most kiállt lapunk mellett és nem érti, hogyan történhet ilyen egy demokráciában.
Nincs joga senkinek sem betiltani egy lapot! Demokrácia van és sajtószabadság. Mindenki úgy fogalmazhatja meg a véleményét, ahogy csak szeretné, ezért semmi joga nincs egy ilyenhez
– fakadt ki az énekes lapunknak. A művész úr az ellenzéki lapok negatív cikkeiről is beszámolt, amik nem érintik meg őt annyira.
Nem haragszom azért, mert az ellenzéki lapok rossz fényben tüntetik fel a nevem. Azt gondolom, hogy akkor vagyok valaki. Ha naggyá szeretné tenni a Bors lapját, akkor hangoztassa nyugodtan ezt a hírt. Magyar Péter mindig oda dolgozik, ahova kell. Jó munkát kívánunk Neki!
– fűzte hozzá viccesen Fásy Ádám.
Ma tartják az ötödik, egyben az idei év utolsó találkozóját. A Háborúellenes Gyűlésen az Attraction, majd Szabó Zsófi és Rákay Philip lépett színpadra és nyitotta meg az újabb eseményt. Lapunk részletesen beszámolt a gyűlés történéseiről, a Hír TV pedig élőben is közvetíti a béke párti találkozót.
