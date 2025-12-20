Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nincs neki joga” – Fásy Ádám kiállt a Bors mellett Magyar Péterrel szemben

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 13:22 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 13:23
fásy ádámMagyar PéterTisza-csomag
Az énekes nem kerülte a forró kását és keményen kritizálta Magyar Pétert. Fásy Ádám állandó résztvevője a Háborúellenes Gyűléseknek és most Szegeden szólalt fel a Bors mellett, aminek különszámát megpróbálta betiltatni Magyar Péter.
Bors
A szerző cikkei

A Háborúellenes Gyűlés egyik legforróbb témája lapunk betiltása és Magyar Péter bírósági hadjárata. A Bors különszáma, amiben a háború mellett és ellen szóló érvek szerepelnek, nagyon szemet szúrt a baloldali politikusnak, aki perrel fenyegetőzött. Fásy Ádám most kiállt lapunk mellett és nem érti, hogyan történhet ilyen egy demokráciában.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fásy Ádám Magyar Péter miatt teljesen kifakadt lapunknak (Fotó: mw)

A Háborúellenes Gyűlésen védte meg a Bors lapját Fásy Ádám

Nincs joga senkinek sem betiltani egy lapot! Demokrácia van és sajtószabadság. Mindenki úgy fogalmazhatja meg a véleményét, ahogy csak szeretné, ezért semmi joga nincs egy ilyenhez

– fakadt ki az énekes lapunknak. A művész úr az ellenzéki lapok negatív cikkeiről is beszámolt, amik nem érintik meg őt annyira.

Nem haragszom azért, mert az ellenzéki lapok rossz fényben tüntetik fel a nevem. Azt gondolom, hogy akkor vagyok valaki. Ha naggyá szeretné tenni a Bors lapját, akkor hangoztassa nyugodtan ezt a hírt. Magyar Péter mindig oda dolgozik, ahova kell. Jó munkát kívánunk Neki!

– fűzte hozzá viccesen Fásy Ádám.

Sztárban sztár élő 2025_12_07 Fásy ádám
A Háborúellenes Gyűlés fellépőin kívül Fásy Ádám is kiállt a Bors betiltása ellen (Fotó: Kovács  Dávid)

A Háborúellenes Gyűlés óriási siker lett

Ma tartják az ötödik, egyben az idei év utolsó találkozóját. A Háborúellenes Gyűlésen az Attraction, majd Szabó Zsófi és Rákay Philip lépett színpadra és nyitotta meg az újabb eseményt. Lapunk részletesen beszámolt a gyűlés történéseiről, a Hír TV pedig élőben is közvetíti a béke párti találkozót.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu