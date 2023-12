Soha többet nem dolgozhat a szakmájában Bródy János fia

Bródy János fia, Dániel a San Franciscoban található The First Republic Bank alkalmazottja volt egészen addig, amíg ki nem derült, hogy pornográf tartalmakat töltött fel a céges laptopjára. Egy védett számítógépen minden külső tartalom tárolása szigorúan tilos, ezekhez a laptopokhoz nem szabad idegen pendrive-okat, vagy egyéb adathordozókat sem csatlakoztatni, hiszen ezekben olyan vírusok lehetnek, melyek komoly biztonsági kockázatot jelentenek a cégnek. Ha ez nem lenne elég baj, Bródy Dániel még egészségbiztosítási csalást is elkövetett azzal, hogy egy nap beteget jelentett, majd elment síelni... Amerikában ez olyan megbocsáthatatlan bűnnek számít, mintha a pénztárból lopta volna ki a pénzt, a két óriási hiba ezért azonnali felmondással járt. Bródy fiát kirúgták.

Bródy János fia komoly bűnöket követett el (Fotó: Reviczky Zsolt)

Bosszú

A leszerepelt számítógép mérnök nem igazán szomorodott el a karrierje kisiklása miatt, sőt! Úgy döntött, hogy a volt alkalmazója ellen bosszút forral. A céges laptopját nem adta le a távozásakor, helyette törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben. Eközben elment a rendőrségre is feljelentést tenni, miszerint valaki ellopta a laptopját csak, hogy ha kiderül a kicsinyes bosszú - miért ne derült volna ki? - ne tudják őt elővenni. Bródy fia azonban rosszul kalkulált, a rendőrség hamar elővette, és mivel a kihallgatások alatt ragaszkodott ahhoz., hogy meglopták, az amerikai zsaruk bevetették a titkosszolgálat embereit is, akik villámgyorsan lebuktatták a bénázó bűnözőt. Bródy Dániel a tettéért két év börtönbüntetést és 182 millió forint pénzbüntetést kapott.

Bródy fia Amerikában börtönbe került (Fotó: Mediaworks archívum)

Hova tovább?

Bródy Dániel a cikkünk születésének idején már az egyik amerikai börtön lakója lehet, leghamarabb két év múlva láthatja a napfényt. A börtönbüntetése mellett pedig azon is gondolkodhat, hogy miképp fogja előteremteni a 182 millió forintot, amit be kell fizetnie az amerikai államnak... A jövőjén majd akkor morfondírozhat, amikor 2025-ben szabadul, de az sem lesz kellemes tervezgetés, hiszen ha egy rendszergazda a szakmája vonatkozásában bűncselekményt követ el, a büntetése letöltése után sem kap soha többet állást. Ezeket az embereket ugyanis - érthető módon - nem szívesen engedi semelyik cég közel a belső rendszereihez... Bródy Dánielnek tehát olyan munkát kell keresnie, ahol nincs sem számítógép sem internet. A huszonegyedik században viszont ez egy lehetetlen küldetésnek tűnik.