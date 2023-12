Ledöbbentek Bródy János fiának barátai: Senki nem értette, hogy mi a fene történt az agyával?

Mint arról Magyarországon elsőként a Bors számolt be, Bródy János fia, Dániel olyan súlyos bűncselekményt követett el az Amerikai Egyesült Államokban, hogy letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Az egykori rendszergazda a San Francisco-i The First Republic Bank alkalmazottja volt, de súlyos biztonsági kockázatnak tette ki a cégét azzal, hogy a védett rendszeren működő számítógépére egy külső meghajtóról pornográf tartalmakat töltött fel. Már ez is súlyos szabályszegésnek számít, de Bródy Dániel itt nem állt meg, egy alkalommal beteget jelentett, majd elment síelni, ami a nagyon szigorú amerikai törvények szerint egészségbiztosítási csalásnak minősül. A tetteinek meg is lett a következménye: kirúgták - számolt be az esetről a CBS amerikai hírcsatorna.

Bródy János fia egy bank számítógépes rendszerébe tört be (Fotó: Reviczky Zsolt)

Bosszú

Az ügynek ezzel még korántsem volt vége, a totálisan kontrollt vesztett 38 éves férfi a kirúgása után nem adta le a céges laptopját, hanem hazament, és feltörte a bankja szervereit. A vádirat szerint törölte a bank kódtárait, rosszindulatú szkriptet futtatott a naplók törlésére, gúnyolódásokat hagyott a bank kódjában a volt kollégák számára, és más banki alkalmazottaknak adta ki magát azzal, hogy munkameneteket nyitott a nevükben. Ezután besétált a rendőrségre és felejelentést tett, mondván valaki ellopta a céges gépét. Bródy fia rendszergazdaként nyilván tisztában volt azzal, hogy a bank rendszere ellen történt támadás komoly vizsgálatot von maga után, és keresni fogják a felelőst - írta a San Francisco Chronicle.

A terve azonban nem vált be, a hatóságok igen hamar kiderítették, hogy csakis ő lehetett az elkövető, és mivel hamisan tett feljelentést, illetve az első kihallgatásain hazudott az őt kihallgató tisztnek, az amerikai hatóságok még a titkosszolgálatot is bevonták a nyomozásba, és hamar kiderítették az igazságot, de közel 2 éven át zajlott az átvilágítása.

Bródy János fia iszonyú nagy bajba sodorta magát (Fotó: Bors)

Mi a fene történt az agyával?

Bródy fiának ügyködéséről még a legközelebbi ismerősei sem tudtak, a banki alkalmazott az elmúlt időszakban teljesen elzárkózott minden kommunikációtól, még a gyerekkori barátaival sem állt szóba. A régi haverok ma már tudják, mi lehet az oka az eltűnésnek: Dániel ellen már jó ideje folyt a vizsgálat.

„Annak ellenére, hogy messzire költözött, tartottuk a kapcsolatot, majd nagyjából két éve teljesen eltűnt. Egyikünk sem érte el sehol. Kerestük telefonon, a Facebookon, de sehol nem reagált. Azt láttuk, hogy él, mert aktív Messengeren, csak nem reagált. Most, utólag összetettük a sztorit… Azért nem jelentkezett, mert már nyomoztak utána, és gondolom nem akart vagy nem is tudott volna mesélni az egészről”

- mondta a Borsnak Bródy Dániel egyik, névtelenséget kérő barátja, aki így folytatta:

„Az interneten olvastuk, hogy mibe keverte magát Dani. Teljesen sokkot kaptunk, azonnal felhívtam még két közös barátunkat, és senki nem értette, hogy mi a fene történt az agyával. Mindig is becsületes, normális srác volt, bár azt mind éreztük, hogy Amerika nem volt rá jó hatással.”

Bródy János fia börtönbe került Amerikában (Fotó: Mediaworks archív)

Bródy Dániel gyermekkori barátai szerint a férfi karrierjének egyértelműen vége a tengerentúlon. Ha kijön a börtönből, valószínűleg egyből hazamenekül, hiszen ott kint már nem lesz maradása.

„Nem értjük, hogy mi mehetett félre nála. Az volt az álma, hogy Amerikában éljen, és mindenki örült a sikerének, amikor kiköltözött. Valami durva dolognak kellett történnie, hogy ennyire megboruljon, mert tényleg nem ilyen volt. Mindig keményen tanult, dolgozott… Azt elképzelni se tudom, hogy mihez kezd majd, ha kiengedik a börtönből. Amerikában valószínűleg lenullázta magát, szóval lehet, hazajön”

- fejtegette az egykori barát.