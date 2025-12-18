Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így búcsúztatták Balázs Pétert: „A jó Isten kiválasztott téged!”

Balázs Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 14:50 / FRISSÍTÉS: 2025. december 18. 15:00
oberfrank pálbúcsú
December 18-án végső búcsút vettek Balázs Pétertől barátai, kollégái és családtagjai.

Az egész ország gyászba borult, mikor kiderült, hogy 82 éves korában elhunyt a legendás színész, Balázs Péter. December 18-án családtagjai, barátai és kollégái búcsúztak tőle, szem nem maradt szárazon a megható szavak hallatán, amik bizonyítják, hogy Balázs Péter hatalmas űrt hagyott maga után, és örökké emlékezni fognak rá.

MK__7852
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Barabás Botond elmondta, hogy Balázs Péter mély nyomot hagyott a színház világában, örökké emlékezni fog arra a bizalomra, amit kapott tőle. Szó szerint 80 évesen otthagyta a lábnyomat lenyomatként a színház előtt.

A jó Isten kiválasztott téged!

De a sors nem volt kegyes hozzá, a szakma sokszor elutasította, de ő kemény volt, élt a közönségért. Szolnok volt a helye, követni őt kötelesség. Péter példát adott mindenkinek.

Adni a közönségnek, mások mindennapi szolgálata, ez nagyon hiányzott neki, szomorú volt ennek hiányától az elmúlt időkben. Az volt a dolga, hogy adjon, amikor romlott állapota, a szeretet nem szűnt meg a közönség felé. Jó volt vele élni, játszani, nevetni és sírni. Van valami jobb és más, mint a kegyetlen világ. Magyarok vagyunk, van dolgunk, küldetésünk. Az egymásba vetett hit végtelen erőt ad

– búcsúzott Balázs Pétertől Oberfrank Pál.

MK__8001
Oberfrank Pál / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
