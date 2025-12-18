Így búcsúztatták Balázs Pétert: „A jó Isten kiválasztott téged!”

Az egész ország gyászba borult, mikor kiderült, hogy 82 éves korában elhunyt a legendás színész, Balázs Péter. December 18-án családtagjai, barátai és kollégái búcsúztak tőle, szem nem maradt szárazon a megható szavak hallatán, amik bizonyítják, hogy Balázs Péter hatalmas űrt hagyott maga után, és örökké emlékezni fognak rá.
Barabás Botond elmondta, hogy Balázs Péter mély nyomot hagyott a színház világában, örökké emlékezni fog arra a bizalomra, amit kapott tőle. Szó szerint 80 évesen otthagyta a lábnyomat lenyomatként a színház előtt.
A jó Isten kiválasztott téged!
De a sors nem volt kegyes hozzá, a szakma sokszor elutasította, de ő kemény volt, élt a közönségért. Szolnok volt a helye, követni őt kötelesség. Péter példát adott mindenkinek.
Adni a közönségnek, mások mindennapi szolgálata, ez nagyon hiányzott neki, szomorú volt ennek hiányától az elmúlt időkben. Az volt a dolga, hogy adjon, amikor romlott állapota, a szeretet nem szűnt meg a közönség felé. Jó volt vele élni, játszani, nevetni és sírni. Van valami jobb és más, mint a kegyetlen világ. Magyarok vagyunk, van dolgunk, küldetésünk. Az egymásba vetett hit végtelen erőt ad
– búcsúzott Balázs Pétertől Oberfrank Pál.
