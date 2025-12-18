Megszakad a szív, íme az első fotók – így néz ki Balázs Péter sírja

Balázs Péter temetése december 18-án, csütörtök délután kezdődött. A Bors is a helyszínen búcsúzik a színész-szinkronszínésztől. A gyászoló tömegben ott van többek között Rudolf Péter, Kern András, Halász Judit, Oberfrank Pál, Dósa Matyi, Rákay Philip és Lukács Sándor is.

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Balázs Péter sírja szívszorító látványt nyújt

Szívszorító látványt nyújt a színész sírhelye, amit virágokkal, koszorúkkal és kedves üzenetekkel lepett el a gyászoló tömeg.

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Balázs Péter özvegye is elkísérte végső útjára szeretett férjét

Balázs Péter özvegye megtörten állt a gyászolók között. Csilla asszony néhány napja így mesélt a történtekről:

„Szörnyű volt az egész, erre nem lehet felkészülni. Sokszor nézett föl rám, én simogattam a fejét, és akkor még mosolygott, tudta, hogy ott vagyunk mellette egyfolytában. Nyolc óra körül halt meg, és tíz óra körül már elvitték, úgyhogy éppen hogy az unokái el tudtak tőle búcsúzni holtában, és imádkoztak érte. Most olyan fény felé megy, amit megérdemel” – mondta zokogva a Tények Pluszban a gyászoló feleség.

„Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem” – tette hozzá Balázs Péter özvegye néhány nappal a tragédia után.