Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív, íme az első fotók – így néz ki Balázs Péter sírja

Balázs Péter halála
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 15:18 / FRISSÍTÉS: 2025. december 18. 15:25
gyásztemetés
Az egész ország megrendülten gyászolja a szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatóját. Balázs Péter december 10-én hunyt el, a temetésére a mai napon került sor, mutatjuk az első fényképeket a síremlékéről.
Bors
A szerző cikkei

Balázs Péter temetése december 18-án, csütörtök délután kezdődött. A Bors is a helyszínen búcsúzik a színész-szinkronszínésztől. A gyászoló tömegben ott van többek között Rudolf Péter, Kern András, Halász Judit, Oberfrank Pál, Dósa Matyi, Rákay Philip és Lukács Sándor is.

MK__7861
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Balázs Péter sírja szívszorító látványt nyújt

Szívszorító látványt nyújt a színész sírhelye, amit virágokkal, koszorúkkal és kedves üzenetekkel lepett el a gyászoló tömeg.

MK__8029
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors
MK__8036
Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Balázs Péter özvegye is elkísérte végső útjára szeretett férjét

Balázs Péter özvegye megtörten állt a gyászolók között. Csilla asszony néhány napja így mesélt a történtekről:

„Szörnyű volt az egész, erre nem lehet felkészülni. Sokszor nézett föl rám, én simogattam a fejét, és akkor még mosolygott, tudta, hogy ott vagyunk mellette egyfolytában. Nyolc óra körül halt meg, és tíz óra körül már elvitték, úgyhogy éppen hogy az unokái el tudtak tőle búcsúzni holtában, és imádkoztak érte. Most olyan fény felé megy, amit megérdemel – mondta zokogva a Tények Pluszban a gyászoló feleség.

Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem” – tette hozzá Balázs Péter özvegye néhány nappal a tragédia után.

@borsonline

Meghalt Balázs Péter December 10-én, reggel jött a lesújtóhír, hogy hosszú, méltósággal viselt betegség után elhunyt a Kossuth-díjas színművész, a Szigligeti Színház korábbi igazgatója. #bors #balázspéter #gyász #színész #család #színház

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu