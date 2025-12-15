Kiderült, ekkor helyezik végső nyugalomra Balázs Pétert – Íme a temetés részletei

A Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a december 10-én, szerdán reggel elhunyt Balázs Pétertől – tudta meg a Bors a Képviselői iroda Szolnok hivatalos Facebook-bejegyzéséből. Balázs Péter halála az egész országot megrázta.

Balázs Péter temetésére december 18-án kerül sor / (Fotó: Zih Zsolt/MTI)

A 82 éves korában elhunyt, Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgatótól 14 órai kezdettel vesznek végső búcsút december 18-án, csütörtökön. A gyászjelentésen egy idézet is szerepel Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című művéből.

„Okuljatok mindannyian e példán.

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él

s mint fán se nő egyforma-két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

Megtörte a csendet Balázs Péter özvegye

A felejthetetlen művész, Balázs Péter felesége, Csilla asszony 58 éven át állt a színész mellett jóban-rosszban. Most nem a reflektorfényről szól ez a történet, hanem arról a fájdalomról, amely a függöny legördülése után maradt. Balázs Péter halála után ugyanis Csilla asszony számára megállt az idő. A lakásban minden tárgy, minden sarok róla mesél, miközben a csend szinte elviselhetetlen. A gyász nem hangos, hanem lassan, alattomosan kúszik be a mindennapokba. Így telnek most az özvegy napjai, egyedül egy közös élet emlékeivel.

„Szörnyű volt az egész, erre nem lehet felkészülni. Sokszor nézett föl rám, én simogattam a fejét, és akkor még mosolygott, tudta, hogy ott vagyunk mellette egyfolytában. Nyolc óra körül halt meg, és tíz óra körül már elvitték, úgyhogy éppen hogy az unokái el tudtak tőle búcsúzni holtában, és imádkoztak érte. Most olyan fény felé megy, amit megérdemel” – mondta zokogva a Tények Pluszban a gyászoló feleség.

„Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem” – tette hozzá Balázs Péter özvegye.