„Az apaság mindenkit megváltoztat” - Vavra Bence kisfia segít édesapjának a felkészülésben

Gyermektelen, fazékhanggal és szinte a nullához konvergáló utánzóképességgel megáldott tollnokként nehéz elképzelni, milyen is lehet Vavra Bencének lenni. De szerencsére itt van nekünk maga az énekes, aki szívesen mesél mind az ország legnagyobb házibulijáról, mind pedig az apaság örömeiről. A Bors arra volt kíváncsi, hogy a Sztárban Sztár All Stars nagy esélyesének számító Vavra Bence felkészülésére hogyan hat a tény, hogy egy kiskrapek lesi minden mozdulatát, mimikáját és hangját.

Vavra Bence talán éppen a kisfiának üzent a szívére tett kézzel múlt hét vasárnap a Sztárban Sztár All Stars színpadáról (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Vavra Bence: „Ha énekelek, ő táncol”

„Azt gondolom, hogy az apaság mindenkit megváltoztat, legyen szó egy asztalosról, akár egy előadóról. A gyerek lesz az a biztos pont otthon, akinek esetemben például mindig lehet énekelni.”

Ő az, aki akkor is ugyanolyan ragyogó tekintettel és széles mosollyal figyel, ha elrontom a dalt.

„A kisfiam, Miró nagyon szereti a zenét. Ha énekelek, ő táncol” – kezdte lapunknak Vavra Bence, aki már megtanulta helyén kezelni a tényt, hogy mind a Sztárban Sztár All Stars zsűrije, mind pedig a nézők hatalmas elvárásokat támasztanak felé egy-egy produkciója előtt. „Mindig mindent megpróbálok elrakni a megfelelő helyre magamban. Alapvetően magamnak állítok elvárásokat és tűzök ki célokat adásról adásra, és azt nézem, hogy azokat sikerült-e megugranom a produkcióm alatt. Természetesen az építő jellegű kritikákat megfogadom, és be is építem a következő felkészülési időszakba. A dicséreteknek pedig a szívem mélyén van egy polc…” – tette hozzá az énekes, aki most vasárnap először Justin Timberlake bőrébe bújva lép színpadra, majd pedig agy duettprodukcióban is láthatjuk Szabó Ádám partnereként.

Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars zsűrije szerint akkor is szép, ha történetesen direkt csúnya (Fotó: Gáll Regina/Bors)

„Eszméletlenül hálás vagyok a szerelmemnek”

De térjünk vissza egy pillanatra Vavra Bence családjához. Az énekes korábban éppen lapunknak mesélt arról, hogy mennyire hálás gyermeke édesanyjának, aki Ruben születése pillanatától fontosnak tartotta, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki apa és fia közt. „A párom nagyon szerette volna, hogy a kisfiunk a születése pillanatától erős kötődést érezzen felém is, ami azért különleges, mert sokat hallottam korábban arról, hogy az első időszakban az apukák egy kicsit kirekesztve érzik magukat, hiszen a picinek leginkább az édesanyjára van szüksége.”

Ruben ezért nem lett se jobban anyás, se jobban apás. Mindkettőnkhöz egyformán, szorosan kötődik.

„Ezért pedig eszméletlenül hálás vagyok a szerelmemnek” – mesélte néhány hete, még a Sztárban Sztár All Stars évadának derekán az énekes.



