Vavra Bence a Sztárban Sztárban és otthon is brillírozik: „Megtanultam már pelenkát cserélni is!”

A fiatal zenész életében nem kis fejtörést okoz mostanában az időbeosztás. Vavra Bence szeretne megfelelni az elvárásoknak, profi módon készülni az előadásokra, és közben segíteni feleségének a gyermeknevelésben. Rajongói sokat segítenek neki abban, hogy végig tudja csinálni a kihívást.

Vavra Bence gyereken nem nélkülözi otthon apukáját, az énekes ugyanis, mindenben besegít (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Vavra Bence: „A színfalak mögött már rég nincs versenyszaga a küzdésnek”

„Valójában mostanában kezdem érezni, hogy mennyi ember áll mellettem, vagy a mellett amit csinálok, és ez nagyon-nagyon sok energiát ad” – kezdte a Borsnak az énekes, aki hozzátette: „Nehéz lenne megjósolni, ki nyeri a versenyt, mert mindenki nagyon erős produkcióval van jelen minden alkalommal. Igazából nagyon inspiráló olyan emberekkel együtt csinálni ezt a műsort, akiknek ugyanaz a céljuk, vagyis, hogy az adott hétvégén a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.”

A Sztárban Sztár 2025 szereplők ugyan egymás versenytársai, mégsem veszik véresen komolyan a küzdelmet.

Figyelünk egymásra, és arra, kinek van szüksége biztatásra, ki az, aki a határait feszegeti”

- mondta, majd így folytatta: Most ott tartunk, hogy tényleg szívből tudunk örülni annak, ha a másiknak sikerül a produkciója. Tudjuk, hogy ez egy verseny, de a színfalak mögött már rég nincs versenyszaga a küzdésnek. Mindenki támogatja a másikat, és mára mindenki elfogadta azt a tényt, hogy ez egy olyan műsor, amiből minden héten valakinek távoznia kell.”

Bence hétről-hétre helyt áll a Sztárban Sztár All Stars 2025-ben (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Vavra Bence kedvese hősiesen helyt áll otthon

A hétről-hétre történő felkészülés során Bence számára is az időbeosztás a legnehezebb, mivel a szereplés rengeteg időt vesz el a családjától. A fiatal zenész ugyanakkor szerencsésnek érzi magát, hiszen Vavra Bence párja most helyette is helyt áll:

Nagyon hosszú a műsor, tizennégy hét, és emellett mindenkinek vannak más feladatai is, a családról nem is beszélve. Ehhez elengedhetetlen, hogy odahaza támogató környezet vegyen körül. Otthon most a kedvesem tartja a frontot, nagyon hősiesen helyt áll, de ez neki is egy nagyon megterhelő időszak.”

Freddie Mercuryként is hatalmasat alakított (Fotó: archív / hot! magazin)

Megtanult pelenkát cserélni

Vavra Bence fiatalon lett édesapa, amit egy csöppet sem bán. A gyerekek szeretetét otthonról hozta, és a pelenkázást is gyorsan megtanulta.