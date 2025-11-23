Vavra Bence a Sztárban Sztárban és otthon is brillírozik: „Megtanultam már pelenkát cserélni is!”

A fiatal zenész életében nem kis fejtörést okoz mostanában az időbeosztás. Vavra Bence szeretne megfelelni az elvárásoknak, profi módon készülni az előadásokra, és közben segíteni feleségének a gyermeknevelésben. Rajongói sokat segítenek neki abban, hogy végig tudja csinálni a kihívást.
„Valójában mostanában kezdem érezni, hogy mennyi ember áll mellettem, vagy a mellett amit csinálok, és ez nagyon-nagyon sok energiát ad” – kezdte a Borsnak az énekes, aki hozzátette: „Nehéz lenne megjósolni, ki nyeri a versenyt, mert mindenki nagyon erős produkcióval van jelen minden alkalommal. Igazából nagyon inspiráló olyan emberekkel együtt csinálni ezt a műsort, akiknek ugyanaz a céljuk, vagyis, hogy az adott hétvégén a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.”
A Sztárban Sztár 2025 szereplők ugyan egymás versenytársai, mégsem veszik véresen komolyan a küzdelmet.
Figyelünk egymásra, és arra, kinek van szüksége biztatásra, ki az, aki a határait feszegeti”
- mondta, majd így folytatta: Most ott tartunk, hogy tényleg szívből tudunk örülni annak, ha a másiknak sikerül a produkciója. Tudjuk, hogy ez egy verseny, de a színfalak mögött már rég nincs versenyszaga a küzdésnek. Mindenki támogatja a másikat, és mára mindenki elfogadta azt a tényt, hogy ez egy olyan műsor, amiből minden héten valakinek távoznia kell.”
A hétről-hétre történő felkészülés során Bence számára is az időbeosztás a legnehezebb, mivel a szereplés rengeteg időt vesz el a családjától. A fiatal zenész ugyanakkor szerencsésnek érzi magát, hiszen Vavra Bence párja most helyette is helyt áll:
Nagyon hosszú a műsor, tizennégy hét, és emellett mindenkinek vannak más feladatai is, a családról nem is beszélve. Ehhez elengedhetetlen, hogy odahaza támogató környezet vegyen körül. Otthon most a kedvesem tartja a frontot, nagyon hősiesen helyt áll, de ez neki is egy nagyon megterhelő időszak.”
Vavra Bence fiatalon lett édesapa, amit egy csöppet sem bán. A gyerekek szeretetét otthonról hozta, és a pelenkázást is gyorsan megtanulta.
„Mindig is szerettem a gyerekeket, családcentrikus voltam. Nálunk nagyon könnyedén jött minden, és az első pillanattól kezdve nagyon élvezem, hogy szülő lehetek. Szerencsére úgy tudtuk alakítani az első másfél évet, hogy többet tudtam otthon lenni, és a pelenkázás sem volt kérdés.
Amikor megszületett a kicsi, nagyon figyeltem, mert a kórházban a nővér megmutatta, hogyan kell pelenkát cserélni.
Nem egy nagy dolog, de úgy gondolom, hogyha valaki apuka lesz, ebből is ki kell vennie a részét.”
