Szabó Ádám megdöbbentő dolgot tett kisfiáért

Szabó Ádám ragaszkodik a pingvinekhez, és persze legfőképp családjához. A zenész a Tv2 Mokka című reggeli műsorában mutatta meg legújabb, pingvines tetoválását, amely a kisfia létezése előtt hajt fejet, a már meglévő - szintén pingvines - tetoválása mellett.

Szabó Ádám igyekszik fenntartani a munka és család egészséges egyensúlyát / Fotó: archív / hot! magazin

Szabó Ádám nem képes megszabadulni a pingvinektől

Szabó Ádám életében most minden a szeretetről és a családról szól, és legújabb tetoválása is erről mesél. Egy kis pingvin került a karjára, ami egészen különleges jelentést hordoz - hangzott el a Tv2 Mokka című reggeli műsorában.

Szabó Ádám azonnal megmutatta a kameráknak a kis pingvines tetoválását, amely már egy meglévő, szintén pingvines tetoválás része, ugyanis Ádám jobb kezét már egy korábbi pingvinpár is díszíti, amely kettejüket szimbolizálja a feleségével.

Itt a kisfiamat ábrázoljuk, hogy mennyire szeretjük és szerettem volna nyilván, hogy örök életem végéig itt legyen.

- mondta a zenész. A kis pingvin egy kék színű lufit tart, amely a gyermekük nemét jelzi.

Köztudott, hogy a pingvinek egy életre választanak párt maguknak. A hím pingvin nagyon messzire is képes elgyalogolni, hogy a legszebb kaviccsal térjen vissza, amelyet végül a számra legtökéletesebb nőstény pingvinnek ajándékoz. Ha a nőstény elfogadja, akkor örökre együtt maradnak. Ádámék életében is szerepel a kavics, csak az ő esetükben a kisfiúk személyében.

Minden napunk arról szól, hogy mennyire egységben vagyunk és mennyire szeretjük egymást. Egy csodálatos életszakaszban vagyunk a feleségemmel, mert minden napunk egy olyan megfogalmazhatatlan csoda, amit imádunk megélni. Mindennap úgy kelünk fel, hogy 'Úristen de jó, hogy együtt vagyunk!' és tényleg csoda az életünk

- meséli mosolyogva a családapa. Elmondása szerint feleségével szerelem alakult ki első látásra, és a mai napig él benne a pillanat, amikor először megpillantotta választottját. „Sorsszerű volt, és az egész életünk az. Napról napra azt érezzük, hogy még erősebb a kötelék.”

A pingvinek egyébként nem most bukkantak fel Ádámék életében, hiszen a zenész pingvin jelmezbe bújva kérte meg felesége kezét.

A lánykérés is úgy alakult, hogy beöltöztem egy pingvin jelmezbe, és úgy kértem meg a feleségem kezét. És hát hál' istennek igent mondott.

- teszi hozzá.