Vavra Bence őszinte vallomása: „Apaként és társként is helyt akarok állni”

Vavra Bence neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen a Sztárban Sztár műsorában nem egyszer mutatta már meg tehetségét. Most azonban saját zenei terveivel hívja fel magára a figyelmet, miközben életében a család és az inspiráló nők kapják a főszerepet. A zenész számára a pályán kívül a legfontosabb szerep az apaság és a társ szerepe. Mindemellett a mindennapjait körülvevő nők – édesanyja, nagymamája és párja – hatalmas inspirációt jelentenek számára.
Az életét körülvevő nők minden nap energiát és motivációt adnak neki. Édesanyja, nagymamája és a szerelme a legnagyobb támaszai. Vavra Bence mindig is nagy tisztelettel beszélt róluk, és elárulta, milyen hatással vannak a mindennapjaira.
Természetesen az édesanyám, a nagymamám és a szerelmem van rám nagy hatással a mindennapokban. Nem tudnék egy pillanatot kiemelni, amikor különösen támogattak, mert mindig ezt teszik. Nagymamám az életében mindig mellettem állt, édesanyám a mai napig támogat, és a párom is teljes vállszélességgel áll mellettem mindig és mindenben. Az viszont inspirál, ahogy a nők léteznek, ahogy helytállnak minden szerepben: mint nő, mint anya, mint társ. Illetve, ha egy inspiráló tulajdonságot kiemelhetek, azt szeretem, ha valaki igazán önazonos és őszinte tud lenni
– vallja a zenész.
Vavra Bence szerint a nők ereje és önazonossága példaértékű. Az általuk adott stabilitás és harmónia adja számára az erőt a munkához és a mindennapokhoz. A zenész azt is kiemelte, hogy a nők megértése türelmet és figyelmet igényel, de a befektetett energia megtérül:
„Ha figyel az ember, akkor igenis meg lehet őket érteni, persze nem azonnal, az idő csodákra képes.”
Vavra Bence életében a családi légkör és a nyugodt otthoni pillanatok szentélynek számítanak. Mindig próbálja megtalálni az egyensúlyt a munka, a zene és a család között. Most a Borsnak elmesélte, hogyan teremti meg ezt a harmóniát a mindennapokban.
Ha otthon tudok lenni a családommal, az kikapcsolódás nekem. Sajnos elég sokat vagyok most távol otthonról, de alapvetően próbálok odafigyelni arra, hogy magamra is tudjak időt fordítani, tudjak magamnak teret teremteni, ez fontos
– mondja Vavra Bence.
Ez a tudatos időbeosztás lehetővé teszi, hogy egyszerre legyen jelen apaként, társként és önmagaként. A figyelem és a szeretet az otthonában így minden résztvevő számára érezhető és értékes.
Vavra Bence fontosnak tartja, hogy a családi légkörben a tisztelet és a figyelem uralkodjon. Szeretné, ha minden családtag megkapná a saját terét és idejét, ahol feltöltődhet. Most arról is beszélt, hogyan éli meg ezt a mindennapokban.
Ilyen példát akarok továbbvinni, mint családfő: leginkább azt, hogy figyeljünk a másikra és tiszteljük egymást. Fontos, hogy a páromnak is meglegyen a saját kis tere, tudjon magára időt fordítani, és hogy őszintén és tiszta szívvel tudjunk a másikhoz fordulni, akkor is, ha nem csak a jót mondjuk ki.
A kölcsönös tisztelet és az őszinteség teszi tehát teljessé a mindennapokat számára. Vavra Bence szerint ezek az alapok adnak erőt a nagyobb célokhoz is.
A következő évben a zene és a család egyaránt fókuszban kerül. Vavra Bence céltudatosan készül a jövőre, és elárulja, milyen tervei vannak még a karrierjébe.
A jövőm álmai? Hát nem álomnak nevezném, ezek tényleg tervek. Nagyon sok van, a legszebb, amikor az álom egyszer tervvé válik. Zenei terveim vannak leginkább, és hogy apaként és társként is helytálljak. Céltudatos vagyok, jövőre egy nagyobb zenei anyag is tervben van, de hát erről most többet nem mondhatok
– mondja Vavra Bence.
A zenész számára az álom és a terv közötti határvonalat a kitartás és a fókusz határozza meg. A következő év minden pillanata új lehetőségeket tartogat számára.
Vavra Bence története egyszerre inspiráló és példaértékű: a tehetség, a család és az őszinte kapcsolatok harmóniája mutatja, hogy a valódi sikert a szeretet és az önazonosság adja.
