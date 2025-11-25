Vavra Bence őszinte vallomása: „Apaként és társként is helyt akarok állni”

Vavra Bence neve sokak számára ismerősen csenghet, hiszen a Sztárban Sztár műsorában nem egyszer mutatta már meg tehetségét. Most azonban saját zenei terveivel hívja fel magára a figyelmet, miközben életében a család és az inspiráló nők kapják a főszerepet. A zenész számára a pályán kívül a legfontosabb szerep az apaság és a társ szerepe. Mindemellett a mindennapjait körülvevő nők – édesanyja, nagymamája és párja – hatalmas inspirációt jelentenek számára.

Vavra Bence Sztárban sztár győztes énekesként lett családapa (Fotó: Bors Archív)

Vavra Bence és az inspiráló nők estje

Az életét körülvevő nők minden nap energiát és motivációt adnak neki. Édesanyja, nagymamája és a szerelme a legnagyobb támaszai. Vavra Bence mindig is nagy tisztelettel beszélt róluk, és elárulta, milyen hatással vannak a mindennapjaira.

Természetesen az édesanyám, a nagymamám és a szerelmem van rám nagy hatással a mindennapokban. Nem tudnék egy pillanatot kiemelni, amikor különösen támogattak, mert mindig ezt teszik. Nagymamám az életében mindig mellettem állt, édesanyám a mai napig támogat, és a párom is teljes vállszélességgel áll mellettem mindig és mindenben. Az viszont inspirál, ahogy a nők léteznek, ahogy helytállnak minden szerepben: mint nő, mint anya, mint társ. Illetve, ha egy inspiráló tulajdonságot kiemelhetek, azt szeretem, ha valaki igazán önazonos és őszinte tud lenni

– vallja a zenész.

Vavra Bence szerint a nők ereje és önazonossága példaértékű. Az általuk adott stabilitás és harmónia adja számára az erőt a munkához és a mindennapokhoz. A zenész azt is kiemelte, hogy a nők megértése türelmet és figyelmet igényel, de a befektetett energia megtérül:

„Ha figyel az ember, akkor igenis meg lehet őket érteni, persze nem azonnal, az idő csodákra képes.”

Otthoni harmónia és énidő

Vavra Bence életében a családi légkör és a nyugodt otthoni pillanatok szentélynek számítanak. Mindig próbálja megtalálni az egyensúlyt a munka, a zene és a család között. Most a Borsnak elmesélte, hogyan teremti meg ezt a harmóniát a mindennapokban.

Ha otthon tudok lenni a családommal, az kikapcsolódás nekem. Sajnos elég sokat vagyok most távol otthonról, de alapvetően próbálok odafigyelni arra, hogy magamra is tudjak időt fordítani, tudjak magamnak teret teremteni, ez fontos

– mondja Vavra Bence.