Sztárban Sztár All Stars: Hajós András töke, Szabó Zsófi bugyija – mutatjuk a legjobb pillanatokat

Nem semmi adáson vagyunk túl: a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának kilencedik élő adása eleve azzal kezdődött, hogy alaposan megkavarták a szabályokat. Komoly szigorítás mellett döntött a TV2, a zsűri (Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András) innentől már csak legfeljebb háromszor dönthet úgy, hogy maximális pontszámmal jutalmaz egy produkciót. Ez rögtön jobban szétszórta az összpontszámokat, hiszen nem lehetett csak úgy felelőtlenül szórni a tízeseket, mindenkinek kellett taktikázni, nehogy a végére ne maradjon 10 pontos kártyája.

Persze a szabályváltoztatást leszámítva is tartogatott meglepetéseket a műsor. Dér Heni 40 pontos produkciót tett le az asztalra, méghozzá a Tones and I Dance Monkey-jával. Noha Hajós teljesen kifakadt, hangsúlyozva, hogy aki ezt a dalt, illetve az eredetijét hallgatja, annak pszichológusra lesz szüksége, azért ő sem tudott nem maximumot adni. Freddie Elvis Presley-je már kevésbé nyűgözte le a zsűrit: a maximalista énekest meg is viselte, hogy végül csupán 34 pontot kapott. Ahogy a múlt héten, ezúttal is vigasztalni kellett a kamerákon kívül. Könnyen lehet azonban, hogy a zsűri számára ezúttal Vavra Bence jelentette a "nagy csalódást". Persze nem állítjuk, hogy rosszul énekelt, ugyanakkor kiemelték: ezúttal nem jött át annyira a produkció, mint a korábbi alkalmakkor, elmaradt a katarzis, no meg a 40 pont is. Persze azért a 36 pont sem számít rossznak... Ha pedig azt kell kiemelni, ki csalta ki a legtöbb nevetést a zsűriből, az kétségtelen az Oroszlán Szonja-Garfield hibrid bőrébe bújó MÁZS volt.

Közben persze azt is megtudhattuk, milyen vastag Hajós András töke, illetve hogy Lékai-Kiss Ramóna arról fantáziál: Szabó Zsófin nincs bugyi...

A kilencedik élő adás legjobbja végül Szandi, a Sztárban Sztár kiesője pedig MÁZS, azaz Mészáros Árpád Zsolt lett a héten.

