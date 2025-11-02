Sztárban Sztár: Freddie ismét kiakadt, dühösen hajította le a kabátját a zsűri értékelése után

Freddie, ahogy versenytársai is, minden adás során a maximumot szeretnék kihozni előadásakból a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Múlt héten Andrea Bocelliként próbálta kiönteni a szívét a színpadon, amivel azonban nem aratott osztatlan sikert. Miután levonult a színpadról, a játékostársai vigasztalták a magába roskadt énekest. Épp ezért most, Elvis Presley bőrébe bújva, a Jailhouse Rock című slágert énekelve próbált tökéleteset nyújtani. Ez azonban most sem sikerült. Produkciójára mindössze 34 pontot hozott, amitől annyira elkeseredett, hogy miután a színpadról lesétált, levetett kabátját dühében a páholyba dobta, mielőtt leült volna.
Minden héten szembenézek a saját nemezisemmel, az pedig a tökéletességre való törekvés
– nyilatkozta az énekes a produkciója előtti kisfilmben. Épp ezért is fájhatott neki, hogy múlt heti, nyolcadik adásbeli előadása után Elvis alakítása sem sikerült. A zsűri ugyanis megjegyezte: Freddie nem tudta hibátlanul lehozni a rock 'n' roll legendáját, többek között az énekes csípőmozgását hiányolták tőle nagyon.
Véleményük pedig a pontokban is meglátszott: Stohl András 8, Liptai Claudia 9, Lékai-Kiss Ramóna 9, Hajós András 8 ponttal értékelte a látottakat, amitől Freddie annyira elkeseredett, hogy a korábban már említett kabátlehajítást követően a páholyban ülve a Sztárban Sztár stábtagjai próbálták vigasztalni őt.
