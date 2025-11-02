Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lékai-Kiss Ramóna Szabó Zsófinak: "A fantáziámban nincs rajtad bugyi"

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 22:15
sztárban sztárSztárban Sztár All StarsSzabó Zsófi
Erre sem számítottunk!
B. V.
A szerző cikkei

Meglepő kijelentést tett Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár All Stars kísérő műsorában, a TV2 Play-en Szabó Zsófinak. Mint arról korábban beszámoltunk, a zsűritag a múltkori, rendkívül rövid szoknyáját követően a mai, kilencedik adás során még kevesebb ruhát vett fel. Ramóna ugyanis egy fekete, áttetsző anyagból készült overállal készült a showra, amiben bombaformát villantott. Ezt pedig Szabó Zsófi meg is jegyezte számára, amire a Sztárban Sztár ítésze közölte, kollégája is nagyon csinos a kis bőrkabátjában, ami alatt reméli, nincs semmi.

Sztárban Sztár All Stars: Szabó Zsófi gyanúsan szűkre húzott kabátja Tilla figyelmét is felkeltette
Sztárban Sztár All Stars: Szabó Zsófi gyanúsan szűkre húzott kabátja Tilla figyelmét is felkeltette Fotó: MEDIAWORKS

Sztárban Sztár: Lékai-Kiss Ramóna Szabó Zsófi bugyijáról fantáziál

A zsűritag és a háttérműsor műsorvezetője egymás dicsérete közben viccelődött egymással. Eközben pedig Ramóna arról érdeklődött, Zsófi bőrkabátja alatt mi lapulhat. Erre pedig a Mokka műsorvezetője közölte: az, ami Rami fantáziájában van. 

A fantáziámban nincs rajtad bugyi

– vágta rá egyből magabiztosan Ramóna.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu