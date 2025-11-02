Lékai-Kiss Ramóna Szabó Zsófinak: "A fantáziámban nincs rajtad bugyi"

Meglepő kijelentést tett Lékai-Kiss Ramóna a Sztárban Sztár All Stars kísérő műsorában, a TV2 Play-en Szabó Zsófinak. Mint arról korábban beszámoltunk, a zsűritag a múltkori, rendkívül rövid szoknyáját követően a mai, kilencedik adás során még kevesebb ruhát vett fel. Ramóna ugyanis egy fekete, áttetsző anyagból készült overállal készült a showra, amiben bombaformát villantott. Ezt pedig Szabó Zsófi meg is jegyezte számára, amire a Sztárban Sztár ítésze közölte, kollégája is nagyon csinos a kis bőrkabátjában, ami alatt reméli, nincs semmi.

Sztárban Sztár All Stars: Szabó Zsófi gyanúsan szűkre húzott kabátja Tilla figyelmét is felkeltette Fotó: MEDIAWORKS

Sztárban Sztár: Lékai-Kiss Ramóna Szabó Zsófi bugyijáról fantáziál

A zsűritag és a háttérműsor műsorvezetője egymás dicsérete közben viccelődött egymással. Eközben pedig Ramóna arról érdeklődött, Zsófi bőrkabátja alatt mi lapulhat. Erre pedig a Mokka műsorvezetője közölte: az, ami Rami fantáziájában van.

A fantáziámban nincs rajtad bugyi

– vágta rá egyből magabiztosan Ramóna.