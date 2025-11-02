Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hajós András kifakadt a 40 pontos Dér Heninek: Gyűlölöm ezt a dalt!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 20:35
Megszületett a nap első 40 pontos produkciója. A zsűri szerint pont erről szól a Sztárban Sztár.

A múlt heti (ugyancsak 40 pontot érő) Beyonce-produkciója után Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának kilencedik élő adásában is maximálisan levette a lábáról a zsűrit. Ezúttal a Tones and I egy időben szó szerint unásig játszott slágerét, a Dance Monkey-t adta elő, méghozzá olyan átéléssel, hogy azt egyszerűen nem lehetett kritikával illetni. A zsűri szájából el is hangzott: bizony pontosan erről szól a Sztárban Sztár, erről az átlényegülésről, átalakulásról, amit itt láthattunk.

Sztárban Sztár: Dér Heni mindenkit levett a lábáról
Sztárban Sztár: Dér Heni mindenkit levett a lábáról  Fotó: MEDIAWORKS

Sztárban Sztár: Hajós kiakadt, de azért megalapozta Dér Heni 40 pontját

Szögezzük le rögtön az elején: Dér Heni annak ellenére kapott a zsűritől 4-szer 10 pontot, hogy az új, ebben az adásban bevezetett, szigorúbb játékszabályok szerint nem osztogathatja csak úgy, végtelenségig a zsűri a maximális pontokat, ugyanis mindenki csak három 10-es kártyával rendelkezik műsoronként. Ráadásul Hajós András hosszan fejtegette, hogy aki szerereti ezt a dalt gyerekként, és sokat hallgatja, az később pszichológushoz fog járni.

Gyűlölöm ezt a dalt!

– fakadt ki, majd pedig hozzátette, mint első zsűritag, akinek pontoznia kellett: épp ezért olyan nagy dolog, hogy Dér Heni előadásába ennek ellenére sem tud belekötni, és egyszerűen nincs más lehetősége, mint felhasználni az egyik 10-es kártyáját. Így tett utána Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia is. Stohl András, aki korábban már Nótár Marynek adott maximumot, húzta egy darabig az időt, mondván: ez még csak a harmadik produkció, és ha most 10 pontot ad, a maradék öt énekesre egyetlen kártyája marad. Ennek ellenére ő is beadta a derekát – no meg a 10-es kártyáját.

Ezzel Dér Heni bebiztosította helyét az élen, mármint ami a zsűri pontjait illeti. Természetesen a közönség voksa még alaposan átírhatja a játék állását...

 

