Sztárban Sztár All Stars: szigorúbb szabályok jönnek, ennek sokan nem örülnek majd!

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 11:52
Vasárnaptól új szabályokkal folytatódik a Sztárban Sztár All Stars, és ez alaposan felforgatja a versenyt. A zsűri többé nem szórhatja csak úgy a 10 pontokat, mostantól minden döntésnek súlya lesz.

A Sztárban Sztár All Stars eddigi adásaiban sorra érkeztek a 10 pontos értékelések, most azonban komoly fordulat jön.

Sem a Sztárban Sztár zsűrijének, sem a versenyzőknek nem lesz könnyű dolguk.
Új szabály nehezíti a Sztárban Sztár következő fordulóját

Vasárnaptól minden zsűritag legfeljebb három alkalommal adhat maximális pontszámot egy adás során, ami teljesen új helyzetet teremt a versenyben.

Az idei évad TOP8 énekese ezúttal is látványos produkciókkal készül: Dér Heni Tones and I, Nótár Mary Toni Braxton, Szandi Gloria Estefan, Freddie Elvis Presley, Horváth Tamás 4S Street, Mészáros Árpád Zsolt Oroszlán Szonja, Vavra Bence Ed Sheeran, Veréb Tomi pedig Emeli Sandé bőrébe bújik majd.

A tét óriási, hiszen a zsűritagok most kénytelenek lesznek megfontolni, mikor és kinek adják a maximális pontszámot. A versenyzőknek így minden eddiginél tökéletesebb átváltozással kell lenyűgözniük a zsűrit és a nézőket, hogy versenyben maradjanak – írja a Tények.

A feszültség tehát ismét garantált. Vasárnap 18:55-től pedig újabb izgalmas élő show vár a nézőkre a TV2-n, ahol minden pont számít!

 

