Rubint Réka: „Ha ez a szellemiség szégyen, akkor ez maga a szégyen!”

Ifjabb Schobert Norbert az utóbbi években egyre inkább bújt elő híres szülei árnyékából és mint önálló karakter szerzett magának hírnevet és rajongótábort. A mindössze 20 éves srác alig múlt 16 éves, amikor megnyerte a Farm VIP 2022-es évadát, majd azzal vonta magára a figyelmet, hogy az elsők között jelentkezett a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos kiképzésére. Mostanában pedig a Digitális Polgári Körök kapcsán hallottunk róla, illetve néhány napja, megszerezte a Sztárbox bajnoki övét. Rubint Réka most a Nekem mondod? stúdiójában adott választ arra a kérdésre, hogy szülőként mit érzett, amikor a fia bejelentette, katonának áll és alapítótagként vállal szerepet a Bajtársak Digitális Polgári Kör törekvéseiben.

Rubint Réka büszke a fiára, aki, ha kell, képes megvédeni a hazát (Fotó: YouTube)

Rubint Réka: „A hadsereg mindig is volt és része volt a családunk életének”

„Amikor Norbikát felkérték, hogy leegyen a Bajtárs Digitális Polgári Kör egyik alapító tagja, akkor ő megkérdezett minket, hogy mi a véleményünk. Én csak annyit kérdeztem tőle, hogy szeretné-e. Ő igent mondott, én pedig visszakérdeztem, hogy nem tart-e a támadásiiktól. Erre ő:”

Anya! Én magyar vagyok, aki a haza szeretetében és a védelmére tett esküjében megingathatatlan.

„Bármikor, bárhol leszek is az életben, ha engem hívnak, hogy a hazámat védjem, én itt leszek. Ha pedig szóba kerül a honvédség, mindig felhozza apukámat és elmondja, hogy a hadsereg mindig is volt és része volt a családunk életének. Erre én mit mondhatnék?” – tette fel a költői kérdést leginkább csak úgy önmagának Rubint Réka.

Rubint Réka szerint is fontos, hogy egy férfi képes legyen fegyvert fogni, ha szükséges (Fotó: YouTube)

„Norbika legalább tudja, hogyan kell megtartani egy fegyvert”

Az egészségtudatos élet nagykövete ugyanakkor beszélt a honvédelem fontosságáról is. „Sose legyen arra szükség, hogy meg kelljen védeni az anyukákat, a nőket, a lányokat, a hazát, a házunkat! De ha így lesz, akkor hogyan tesszük? Norbika legalább tudja, hogyan kell megtartani egy fegyvert és hogy kell vele lőni. Mert ugye, nagyon sokan nem. De akkor mi lesz? Persze ne adódjon olyan helyzet, hogy ezt a tudást igénybe kelljen venni. De, ha önmagában ez a szellemiség szégyen, akkor ez maga a szégyen!” – jelentette ki határozottan Rubint Réka, aki Szabó András Csuti, Lotfi Begi és Tóth Szabi meghívására érkezett a stúdióba.