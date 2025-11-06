Rubint Réka kamerák előtt omlott össze: „Nagyon mélyről jöttünk most fel”

Rubint Rékával madarat lehet fogatni, hiszen a lánya után nagy fia is elhozta a Sztárbox bajnoki övét. A fitneszipar honi nagyasszonya büszkén mesélt ifjabb Schobert Norbiról és a kettejük között kialakult, és mostanában alaposan próbára tett, bizalmi kapcsolatról. Rubint Réka egy ponton könnyekben tört ki, és ha csak érintőlegesen is, de kitárulkozott a Nekem mondod? podcast legfrissebb epizódjának felvételén.

Rubint Réka a fiával való szoros kapcsolatáról és egy családi drámáról vallott (Fotó: YouTube)

Rubint Réka: „Ennek most nagyon nagy jelentősége volt”

Rubint Réka alaposan meg is lepte őszinteségével a műsorvezető Szabó András Csutit. „Norbika útját én nem járhatom, és ő sem járhatja az enyémet. Nekem is volt most egy nagyon kemény időszak az életemben és én azt mondtam neki: »Figyelj kicsim! Ez az én utam és megígérem neked, hogy én becsülettel végig fogom járni.

Egyre kérlek, hogy legyél jó srác és az álmaidat ne add fel azért, mert én esetleg most egy picit gyengébb vagyok.

Én pedig mindent megteszek azért, hogy te ebből semmit ne vegyél észre« Közöttünk volt most egy erős megállapodás. Amikor így tudjuk támogatni egymást és ilyen szinten adjuk az erőt a másiknak… Ennek most nagyon nagy jelentősége volt, mert mi nagyon mélyről jöttünk fel. Láttam őt összeomolva és kétségbeesve és én akkor sem eshettem kétségbe, hiszen mégis csak az édesanyja vagyok és egy anyának nem az a feladata, hogy a gyereke lássa őt összeomlani. Sírhattam, amikor ő nem látta, de nem akartam őt terhelni. Majd ezt az egészet, egyszer leírom a könyvemben…” – kezdte a felvételen Rubint Réka, aki ezen a ponton már nem is tudta visszatartani a könnyeit.

Rubint Réka képtelen volt visszatartani a könnyeit (Fotó: YouTube)

„Norbika a mentorommá vált az utóbbi időben”

„Azért vagyok ennyire büszke a Norbira, mert ebben a helyzetben ő helyt tudott állni és tényleg felnőtt. Ő és Zalán, nagyon nagy bizalmasai egymásnak, de Norbika tudott úgy az én szövetségesem lenni, hogy neki sem adta ki a titkunkat. Ez hatalmas dolog…

Ő egy végtelenül jó ember, ahogy mindhárom gyermekünk az.

Norbika ugyanakkor a mentorommá vált az utóbbi időben. Akárhová is megy majd az életben, meg fogja állni a helyét emberként, üzletemberként, férjként és apaként is” – fogalmazott Rubint Réka, akivel a stúdióban Csuti mellett Lotfi Begi és Tóth Szabi beszélgetett.