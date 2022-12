Máris csalással vádolták meg a Farm VIP győztesét

Ha a fogadóirodáknál tétet lehetett volna tenni arra, hogy a Farm VIP fináléja után az internet népe csalást emleget majd, akkor most sok-sok kolléga kezdené az újévet egy távoli, napfényes szigeten, sutba dobva a laptopját. Maradjunk annyiban, hogy Schobert Norbika egyébként megérdemelt győzelme után kettészakadt a netezők tábora. Az egyik oldal együtt örül a fiatal sráccal, míg a másik minden mozzanatban csalást lát és csalást is kiált.

Norbi nyerte a Farm VIP harmadik évadát Fotó: TV2

Persze, ha történetesen Smaltig Dalma futott volna be elsőként a parasztházba, ez az aránypár alighanem akkor is meglenne, csak éppen a Norbika fanok kiáltanának farkast ott, ahol még egy apró kutyuska sincs. No, de az internet világa már csak ilyen!

Így csalt ifjabb Schobert Norbi a kommentelők szerint

Vegyük sorba, hol is láttak csalást a szerdai finálé során a netezők!

Fogalma se volt, mit kellett kirakni! Még mindig rakná Norbika, ha nem nézte volna meg a Dalmáét!

– utalt egy kommentelő arra a jelenetre, amikor Norbi egy ponton átment Dalma "térfelére", hogy megnézze, ő hogyan rakta ki a puzzle-t. Nos, a játék szabályzata nem tiltja, hogy az egyik versenyző lessen a másikról és ez a legfontosabb. Ugyanakkor aki rakott már ki puzzle-t, tudhatja, hogy eleve látjuk a képet, amit kapnunk kell a végén, de ettől még hosszú órákat vacakolunk vele, ergo nem igazán segít. Az egyetlen trükk, hogy a kép szélétől kell indítani a folyamatot. Aki ezt tudja, annak nyert ügye van. Dalma tudta ezt, de ugye a végeredményről ezt nem lehet lelesni, így Norbika nem került közelebb a megoldáshoz attól, hogy átpillantott. Itt jegyeznénk meg, hogy az előző évadokban és ebben is, a feladatoknál adott volt, hogy ha valaki végzett, a többiek megnézhették, hogyan csinálta. Éppen ezért többen is ahhoz a "trükkhöz" folyamodtak, hogy a feladat végeztével szétrombolták a "művüket". Ez alehetőség Dalma számára is adott volt...

Norbi sokak szerint Dalmát leste Fotó: TV2

Norbika kézzel hajtotta a kaput nyitó kereket a hajtókar helyett, pedig a feladat egyértelmű volt, vagyis csalt

– szólt a másik vád. Ez talán még az előzőnél is könnyebben magyarázható, hiszen letört nála a kis hajtókar, ráadásul kézzel hajtani nem hogy könnyebb, de nehezebb volt, vagyis Norbika ezzel a módszerrel nem gyorsabban, hanem lassabban teljesítette a feladatot.

Fotó: tv2

Norbikának könnyű dolga volt a labirintusban, mert Dalma már feltúrta a tárgyakat rejtő szalmakupacokat...

– ezt ugyan nem csalásként emlegetik a kommentelők, mégis érdemes kitérni rá, hiszen maga Dalma is ezt említette indokként arra, hogy végül nem sikerült nyernie a TV2 reality-jében. Itt is a már fentebb említett lehetőség az, amivel Dalma nem élt. A műsorban is elhangzott, hogy a játékosok számára lehetőség nyílik arra, hogy ha megtalálják egymás tárgyait, azt elrejtsék, így nehezítve a másik dolgát. Ezt a lehetőséget Dalma ki is használta.