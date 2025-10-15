Schobert Norbi a honvédségről: „A hazát megéri mindenáron megvédeni”

Ifjabb Schobert Norbival is összefutottunk néhány napja a Mária Terézia laktanya alakulóterén, ahol a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos kiképzésén résztvevő férfiak és nők, egy beszédes alakzat bemutatásával ünnepelték meg, hogy a jelentkezők száma elérte és meghaladta a 7 ezer főt. A Magyar Honvédség tartalékos állományában szolgálatot teljesítő fiatal híresség örömmel mesélt lapunknak az öthetes kiképzés utáni életéről, melynek természetesen szerves része maradt a bajtársiasság és a haza szolgálata.

Ifjabb Schobert Norbi tartalékosként büszkén viseli a mundért (Fotó:Bors)

Ifjabb Schobert Norbi: „Sokat köszönhetek a Magyar Honvédségnek”

„Egész életemre megfogadtam, hogy a tartalékosok között fogok szolgálni, hiszen rengeteg mindent adott nekem a tartalékos kiképzés. Mondhatni férfivá nevelt a sereg. Mióta túl vagyok a tartalékos kiképzésen, sokkal pontosabb, precízebb és fegyelmezettebb vagyok.

Az alapkiképzésnek hála, sokkal komolyabban tudok hozzáállni egy adott szituációhoz és ezt az életem minden területén érzem.

Vagyis sokat köszönhetek a Magyar Honvédségnek” – kezdte Ifjabb Schobert Norbi, akivel a budapesti, Mária Terézia-laktanya alakulóterén beszélgettünk. A fiatal híresség azt is elárulta, hogy számára felszabadító érzést jelentett az a tapasztalás, hogy a Magyar Honvédség berkein belül találkozott egy olyan közeggel, ahol senki sem skatulyázta be őt, csak mert a szülei azok, akik.

Magyarország honvédelmi minisztere, Szalay Bobrovniczky Kristóf büszkén jelentette be, hogy a hétezredik honfitársunk is csatlakozott a Magyar Honvédség területi trartalékos álományához.

„A békéhez nagyobb összefogásra van szükség”

„A seregben nem foglalkoznak azzal, hogy ki is vagyok, illetve, hogy hogy hívnak, vagy éppen kik a szüleim. Ennek kimondottan örülök. Mondhatom, hogy egy kiterjedt és nagy barátkörre tettem szert és rengeteg, nagyszerű embert ismerhettem meg. Szeretem, hogy miközben van egy alapvető hierarchia, mégis mindenki egyenrangú félként kezeli a másikat. Fantasztikus, ahogy ennyi ember együtt tud működni egy cél érdekében” – magyarázta a tartalékos állományban szolgáló Norbi, aki minden, hazaszerető honfitársunkat arra biztatja, hogy jelentkezzen a területvédelmi tartalékos kiképzésre. „Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy csatlakozzon a Magyar Honvédséghez, hiszen egy hatalmas és pozitív szemléletű közösségre lelhet bárki. Szerintem, ha az életében egy fiatal, vagy akár idősebb ember úgy érzi, hogy nagyobb fegyelmezettségre van szüksége akkor a hadsereget tudom ajánlani. Ugyanakkor én úgy vagyok vele, hogy a békéhez nagyobb összefogásra van szükség, és a hazát megéri mindenáron megvédeni” – tette hozzá Ifjabb Schobert Norbi.