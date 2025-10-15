Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Schobert Norbi a honvédségről: „A hazát megéri mindenáron megvédeni”

Magyar Honvédség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 20:27
Ifjabb Schobert Norbitartalékos kiképzésSzalay Bobrovniczky Kristóf
Rubint Réka és Schobert Norbert középső gyermeke tavaly nyár végén vágott bele Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos kiképzésébe, melyet a program elindítása óta vele együtt hétezren kezdtek meg, és/vagy végeztek el. Ifjabb Schobert Norbi most a Borsnak mesélt tapasztalatairól és a Magyar Honvédség életére gyakorolt pozitív hatásairól.
Bors
A szerző cikkei

Ifjabb Schobert Norbival is összefutottunk néhány napja a Mária Terézia laktanya alakulóterén, ahol a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos kiképzésén résztvevő férfiak és nők, egy beszédes alakzat bemutatásával ünnepelték meg, hogy a jelentkezők száma elérte és meghaladta a 7 ezer főt. A Magyar Honvédség tartalékos állományában szolgálatot teljesítő fiatal híresség örömmel mesélt lapunknak az öthetes kiképzés utáni életéről, melynek természetesen szerves része maradt a bajtársiasság és a haza szolgálata. 

Ifjabb Schobert Norbi, tartalékosként büszkén viseli a mundért
Ifjabb Schobert Norbi tartalékosként büszkén viseli a mundért (Fotó:Bors) 

Ifjabb Schobert Norbi: „Sokat köszönhetek a Magyar Honvédségnek”

„Egész életemre megfogadtam, hogy a tartalékosok között fogok szolgálni, hiszen rengeteg mindent adott nekem a tartalékos kiképzés. Mondhatni férfivá nevelt a sereg. Mióta túl vagyok a tartalékos kiképzésen, sokkal pontosabb, precízebb és fegyelmezettebb vagyok. 

Az alapkiképzésnek hála, sokkal komolyabban tudok hozzáállni egy adott szituációhoz és ezt az életem minden területén érzem.

Vagyis sokat köszönhetek a Magyar Honvédségnek”kezdte Ifjabb Schobert Norbi, akivel a budapesti, Mária Terézia-laktanya alakulóterén beszélgettünk. A fiatal híresség azt is elárulta, hogy számára felszabadító érzést jelentett az a tapasztalás, hogy a Magyar Honvédség berkein belül találkozott egy olyan közeggel, ahol senki sem skatulyázta be őt, csak mert a szülei azok, akik.

Magyarország honvédelmi minisztere, Szalay Bobrovniczky Kristóf büszkén jelentette be, hogy a hétezredik honfitársunk is csatlakozott a Magyar Honvédség területi trartalékos álományához. 

A békéhez nagyobb összefogásra van szükség”

A seregben nem foglalkoznak azzal, hogy ki is vagyok, illetve, hogy hogy hívnak, vagy éppen kik a szüleim. Ennek kimondottan örülök. Mondhatom, hogy egy kiterjedt és nagy barátkörre tettem szert és rengeteg, nagyszerű embert ismerhettem meg. Szeretem, hogy miközben van egy alapvető hierarchia, mégis mindenki egyenrangú félként kezeli a másikat. Fantasztikus, ahogy ennyi ember együtt tud működni egy cél érdekében” – magyarázta a tartalékos állományban szolgáló Norbi, aki minden, hazaszerető honfitársunkat arra biztatja, hogy jelentkezzen a területvédelmi tartalékos kiképzésre. „Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy csatlakozzon a Magyar Honvédséghez, hiszen egy hatalmas és pozitív szemléletű közösségre lelhet bárki. Szerintem, ha az életében egy fiatal, vagy akár idősebb ember úgy érzi, hogy nagyobb fegyelmezettségre van szüksége akkor a hadsereget tudom ajánlani. Ugyanakkor én úgy vagyok vele, hogy a békéhez nagyobb összefogásra van szükség, és a hazát megéri mindenáron megvédeni” – tette hozzá Ifjabb Schobert Norbi.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu