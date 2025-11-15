Rába Tímea is a Háborúellenes gyűlésen: "A béke, a család és a biztonság a legfontosabb"

Rábai Tímea is csatlakozott a DPK-hoz és mint mondta, külön öröm számára, hogy az első Háborúellenes gyűlés éppen a szülővárosába látogatott el.

Háborúellenes gyűlés: Rába Tímea is a helyszínen volt - Fotó: MW

"Egyszerű arra a válasz, miért csatlakoztam a DPK-koz. Régóta éreztem, hogy ki kell állnom azok mellett az értékek mellett, amelyben én nevelkedtem, és amiben én is nevelem a gyermekeimet. Fontos, hogy azért, mert itt beszélnek családról, biztonságról és békéről. Ez a legfontosabb a számomra."

Rába Tímeát az elmúlt napokban valósággal meghurcolták a közösségi médiában, miután bejelentette, hogy csatlakozott a Digitális Polgári Körhöz (DPK). A háromgyermekes édesanya és egykori szépségkirálynő szinte boszorkányüldözés célpontjává vált, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban Szabó Zsófit vagy Gianni Annonit támadták hasonló felszólalásuk miatt. A bejegyzése után gyűlöletáradat zúdult rá, de Rába Tímea nem hátrált meg, és kiállt amellett, hogy számára a család, a biztonság és a szeretet értékei mindennél fontosabbak.