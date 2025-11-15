Rába Tímea is a Háborúellenes gyűlésen: "A béke, a család és a biztonság a legfontosabb"

Rábai Tímea is csatlakozott a DPK-hoz és mint mondta, külön öröm számára, hogy az első Háborúellenes gyűlés éppen a szülővárosába látogatott el.
"Egyszerű arra a válasz, miért csatlakoztam a DPK-koz. Régóta éreztem, hogy ki kell állnom azok mellett az értékek mellett, amelyben én nevelkedtem, és amiben én is nevelem a gyermekeimet. Fontos, hogy azért, mert itt beszélnek családról, biztonságról és békéről. Ez a legfontosabb a számomra."
Rába Tímeát az elmúlt napokban valósággal meghurcolták a közösségi médiában, miután bejelentette, hogy csatlakozott a Digitális Polgári Körhöz (DPK). A háromgyermekes édesanya és egykori szépségkirálynő szinte boszorkányüldözés célpontjává vált, hasonlóan ahhoz, ahogy korábban Szabó Zsófit vagy Gianni Annonit támadták hasonló felszólalásuk miatt. A bejegyzése után gyűlöletáradat zúdult rá, de Rába Tímea nem hátrált meg, és kiállt amellett, hogy számára a család, a biztonság és a szeretet értékei mindennél fontosabbak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.