Marics Peti összejött a versenyzőjével? Egy titokzatos jótevő 2 millió forintért szavazott a Megasztár énekesére

A Megasztár háza táján bizony mindig történik valami, így nem meglepő, hogy néhány esemény ezen a héten is bekerült a legolvasottabb híreink közé. Elsősorban persze mindenki arra kíváncsi, hogy vajon mi van Marics Peti és Lengyel Johanna között. A nézők úgy látják, a fiatalok körül szinte izzik a levegő, és adásról adásra közelebb kerülnek egymáshoz. Ezt persze mindeddig egyik fél sem erősítette meg, de a rajongók biztosak benne, hogy előbb vagy utóbb lebuknak.

Marics Peti barátnője a Megasztár egyik versenyzője, Lengyel Johanna lenne? A nézők szerint már az elején egymásba szerettek (Fotó: Kovács Dávid/Bors)

Talán kijelenthetjük, hogy Johanna mellett Ádám Attila az, akire a leginkább felfigyeltek a tévénézők, bár kevésbé pozitív értelemben. A fiatal énekes hétről hétre megosztja a Megasztár zsűrijét, és míg egyesek szerint már régen ki kellett volna esnie, addig van, aki őt tartja a legesélyesebbnek a győzelemre. Utóbbiért persze tesznek is bőven, ugyanis Attila a Borsnak elárulta, volt, aki 2 millió forint értékben szavazott rá.

Nem csak a Megasztár van tele váratlan fordulattal

A Megasztár 2025-ös szezonja mellett a Házasság első látásra 3. évada is éppen zajlik, és bizony ott sem kevesebb a felfordulás. A friss házasok folyton meglepik a nézőket, és már szinte képtelenség megjósolni, melyik párnak, mi lesz a sorsa. Zsolt és Rebeka például igazi álompárnak tűntek, néhány napja mégis bejelentették a szakításukat. Pedig a férj a hot! magazinnak elárulta, éppen azért jelentkezett a Házasság első látásra 2025-ös évadába, mert a korábbi kapcsolatai nem sikerültek, és szerette volna megfejteni ennek az okát.

A Házasság első látásra Rebeka és Zsolt számára már nem egy párként folytatódik, pedig a férj úgy érzi, mindent megtett (Fotó: TV2/hot! magazin)

A Házasság első látásra sztárja teljesen megváltozott

Úgy tűnik, az internet népe nem tud betelni a Házasság első látásra szereplőivel, és még az adásokon kívül is velük foglalkoznak. Így történt az is, hogy Vas Réka régi fotóját is előkerítették, amin bizony felismerhetetlen, legalábbis a műsorban látottakhoz képest. A Házasság első látásra nézői abban viszont nem tudtak megegyezni, hogy a feleség mikor volt csinosabb. Szerinted? Ide kattintva te is megnézheted képeket.

Bangó Margit Berki Patrik miatt borult ki

A művésznő nevét nem sokan merik a szájukra venni az országban, de egy fiatal énekes, Berki Patrik mégis ilyesmire vetemedett. A fiú azzal bőszítette fel a Kossuth-díjas énekesnőt, hogy a nevével visszaélve próbált pénzt kicsalni gyanútlan, fiatal tehetségekből. Bangó Margit családja természetesen ezt nem hagyta szó nélkül, a művésznő és az unokája, Emilio felesége, Tina együtt szembesítették Patrikot a tettével. Most a Borsnak is sikerült elérnie a fiút: itt a magyarázata.